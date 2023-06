Zidane presenció la victoria de Alcaraz ante Tsitsipas en Roland Garros

Zinedine Zidane estuvo presente en la pista de Roland Garros para presenciar en vivo el duelo de cuartos de final entre Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas donde el tenista español venció y se clasificó para las semifinales del torneo.

El ex entrenador del Real Madrid, Zidane, se dejó ver por Roland Garros, en Paris, mientras presenciaba la victoria de Carlos Alcaraz frente a Tsitsipas sobre la pista francesa por tres sets a cero ( 6-2, 6-1 y 7-6). El tenis español se verá en semifinales frente Djokovic

🎾 Zidane at the game between Tsitsipas & Alcaraz. pic.twitter.com/uZTNNKqfUB

— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 6, 2023