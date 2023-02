Zinedine Zidane ya tiene nuevo destino y no, no es un banquillo de fútbol. El ex entrenador del Real Madrid se pasa al motor y estará con la escudería francesa Alpine a partir de esta temporada. Durante la presentación del nuevo monoplaza de los galos, el A523, Alpine ha anunciado que Zidane será embajador de la marca además de patrocinador de su programa de igualdad de oportunidades Rac(H)er y del Concurso de Excelencia Mecánica.

El propio Zinedine Zidane confesaba durante el acto su afición por el mundo del motor y la Fórmula 1 y, como francés, su especial gusto por la escudería Alpine: «Es una historia de encuentros, como siempre. Me ha gustado la visión y el enfoque concreto de los equipos Alpine, especialmente en la aplicación de sus programas de igualdad de oportunidades, sobre todo porque tengo un afecto particular por Alpine como francés y aficionado a la Fórmula 1».

Desde Alpine, tras anunciar la presencia del astro futbolístico, decían de él que es «un ejemplo inspirador para todos los involucrados en los programas de igualdad de oportunidades de Alpine», sobre las que siempre mantienen que «sin diversidad, tanto el deporte como la sociedad, se ven privados de los talentos esenciales para su rendimiento y éxito».

Tras anunciar las funciones que tendrá Zidane esta temporada de la mano de Alpine, el francés añadía su propia percepción: «Creo que es importante decir a los niños que, vengan de donde vengan, un día pueden convertirse en los campeones del mañana en cualquier ámbito de la vida que elijan y que siempre deben creer en sus sueños… Este proyecto de Alpine está aquí para ayudar a que eso sea posible. El cambio lleva su tiempo, así que si puedo contribuir y ayudar a acelerar las cosas, para mí es una gran satisfacción».

Laurent Rossi, consejero delegado de Alpine, manifestaba al respecto que «Zinedine Zidane no es sólo un gran campeón y una leyenda del deporte, sino también un hombre dedicado que ha decidido utilizar su presencia mundial para inspirar a los jóvenes e impulsar el cambio hacia la creación de igualdad de oportunidades».

«Es un ejemplo de lo que nosotros, como empresa, deberíamos representar: una mentalidad tenaz, talento natural y un defensor de la promoción de la inclusión para todos, al tiempo que mantiene la meritocracia empujando a quienes le rodean a esforzarse por alcanzar la grandeza», añadía al respecto y zanjaba la presentación del francés diciendo de él que «es un gran orgullo que Zinedine Zidane se una a Alpine para marcar la diferencia».

Mientras se une al proyecto de Alpine, Zidane es el gran candidato del Paris Saint Germain para suplir a Galtier una vez que la breve etapa del entrenador finalice, tras una experiencia no muy positiva en el gigante parisino. Las conversaciones, como adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, están presentes con Zidane y el PSG le tiene en cuenta si decide cortar antes de tiempo su relación con Galtier.