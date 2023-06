Alcaraz reconoce su exhibición: «Es uno de los mejores partidos de mi carrera»

Carlos Alcaraz completó una exhibición histórica, pese al susto final, para acceder a las semifinales de Roland Garros. El tenista español pasó por encima de todo un finalista del torneo –en 2021– y actual Top-5 como Stefanos Tsitsipas, y unos minutos más tarde reconoció que había jugado uno de los mejores partidos de su carrera deportiva, precisamente en un escenario y en una ronda en el que sólo los más grandes pueden desplegar todo su repertorio.

«Ha sido uno de los mejores partidos de mi carrera. Sentía que podía poner la pelota casi donde quería. Ahora vamos a intentar disfrutar de estas semifinales contra Djokovic», comentaba Alcaraz ante el micrófono de Eurosport, aún sobre la tierra batida de la pista Philippe Chatrier, en la que dio una auténtica exhibición de tenis para doblegar a Tsitsipas. «Él ha estado más fallón de la cuenta. He jugado uno de los mejores partidos de mi carrera, pegándole muy bien a la bola. He mantenido la concentración todo el tiempo. He tenido un pequeño parón al final, pero he podido superarlo», completaba Carlos.

«Estaba con mucha confianza, con mucha limpieza de golpeo. He notado que podía jugar más rápido, con más efecto, más subidas a la red… veía que podía hacer mucho con la bola», continuó explicando Alcaraz, quien contó con todos los golpes a su disposición en un partido en el que sabía que necesitaría su mejor tenis para ganar, y lo encontró de manera soñada.

Alcaraz ya piensa en Djokovic

Después de su victoria en cuartos de final, a Carlos Alcaraz le espera el partido más deseado del cuadro final de Roland Garros, un duelo de semifinales ante Novak Djokovic que será el primer encuentro entre ambos en Grand Slam y una auténtica final anticipada en París. «Al final, sinceramente, no voy a parar de pensar en ese partido. Soy un chico muy competitivo, que querría jugar mañana mismo. No voy a parar ni un segundo de pensar en ello. Vamos a disfrutar. Tengo dos días para prepararlo tanto mental como físicamente, y ya veremos, pero hasta el día de antes vamos a tratar de disfrutar de estas semifinales», contó Alcaraz al respecto del choque con Djokovic.