El reconocido futbolista Hulk, actual jugador del Atlético Mineiro y con una trayectoria internacional de 55 partidos y 12 goles con la selección de Brasil, se ha casado con Camila Angelo, quien fuera la sobrina preferida de su ex mujer, Iran Angelo de Souza. La pareja celebró su unión religiosa cinco años después de haber realizado su enlace civil, proclamando su amor en las redes sociales.

«Ante Dios y las promesas de nuestro amor, nos unimos en un solo corazón, comenzando juntos nuestra eternidad, ¡la vida! Te amo», expresó Hulk en un emotivo mensaje dedicado a Camila Angelo para conmemorar este importante evento. Según el medio Game, Set & Match, la boda religiosa, realizada en la catedral de Campina Grande, representó para Hulk la realización de un sueño de infancia y tuvo un coste de 3,2 millones de dólares. «En 2025 cumplí un sueño de infancia que era casarme con el amor de mi vida. Hace cinco años comencé la vida que nunca imaginé vivir», declaró el jugador.

En redes sociales, Hulk, ex jugador de equipos como E.C. Vitória, Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo, Tokyo Verdy, Oporto, Zenit de San Petersburgo y Shandong Luneng, compartió su alegría: «El día que nuestros sueños se hicieron realidad. Entre sonrisas celebramos un amor que trasciende. Eternizado e inolvidable en nuestra memoria. Gracias por vivir conmigo el mejor día de nuestras vidas, amor».

El futbolista también recordó las dificultades a las que se enfrentaron para consolidar su relación: «Sólo Dios sabe a lo que nos hemos enfrentado para estar aquí. Muchos no tienen idea del tamaño de nuestro amor. Ni siquiera puedo explicar lo que siento por ti. Cuando veía parejas amándose pensaba que todo era fachada, pero tú me mostraste que el verdadero amor es posible. Te entrego mi corazón y prometo caminar contigo donde sea que nos lleve este viaje».

La sobrina de la ex mujer de Hulk

Antes de iniciar su romance con Camila Angelo, Hulk estuvo casado durante 12 años con Iran Angelo de Souza, con quien tuvo tres hijos: Ian, Tiago y Alice. Sin embargo, la relación terminó en 2019, y solo cinco meses después, el futbolista comenzó su noviazgo con Camila, lo que desató un gran escándalo familiar.

Iran Angelo expresó públicamente su dolor por lo sucedido, calificando la situación como una traición y llegando a decir que había enterrado a una hija en vida. «Las mentiras y las deslealtades son como cuchillos; nos hacen sangrar y morir un poco por dentro», escribió en 2021. También señaló que su sobrina era como una hija para ella: «Me despierto y me acuesto sin entender por qué me pasó esto. El dolor es enorme, a veces siento que me arrancará el corazón. Ella era como una hija para mí».

Rayssa, hermana de Iran Angelo, también se ha mostrado crítica ante la situación y la boda, calificándola como una «monstruosidad» y haciendo referencia a una foto tomada en el enlace Hulk y Camila. «Mi madre no habría soportado esta traición. Ver a una nieta traicionar a su propia familia de manera tan cruel habría sido un golpe imposible de superar. Esta es la foto de Judas», añade.