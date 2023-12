Hulk espera un segundo hijo con la sobrina de su ex mujer tras tener otros tres antes con ella

Nuevo capítulo del culebrón que Hulk inició hace varios años, cuando sorprendió a todos dejando a su mujer para iniciar una relación sentimental… ¡con la sobrina de ésta! La cosa fue tan en serio, que el ex del Oporto o Zenit de San Petesburgo tuvo una hija con la joven, dando todavía más que hablar y avivando un incendio que vuelve a estar de actualidad, pues ambos esperan otro hijo.

Fue el 9 de septiembre de 2020 cuando Iran Angelo de Souza, la ya ex mujer del futbolista brasileño, rompió su silencio y explicó el drama que vive desde que su sobrina favorita, Camila Angelo, le robara el marido. La que fuera esposa del carioca se mostró profundamente triste y decepcionada por todo lo sucedido, sobre todo porque cuidó a su sobrina como a una hija, de ahí que sintiera que era como «enterrar una hija en vida».

PAI PELA 5ª VEZ 👶 A esposa de Hulk, Camila Ângelo, está gravida e o jogador terá o seu segundo filho com ela, o quinto do atacante. 🗞️ O tempo

📸 Reprodução pic.twitter.com/TyJREEe0Rb — Goleada Info (@goleada_info) December 17, 2023

«Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí. Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño , atención, respeto … todo», decía la ex mujer de Hulk.

«Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida, y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado», añadía Iran Angelo sobre su sobrina, que acabó casándose con Hulk y formando una familia, pues ya son padres de una pequeña y ahora esperan otro hijo.

A sus 37 años, el delantero del Atlético Mineiro sigue dando que hablar en Brasil. Y es que después de tener tres hijos con su esposa de toda la vida, de un día para otro la dejó para irse con su sobrina. Una historia de película que muchos creían que iba a ser efímera, pero nada más lejos de la realidad. Ambos llevan varios años juntos y esperan su segundo retoño, por lo que demuestran que todo iba en serio.