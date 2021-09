Nuevo capítulo del culebrón que Hulk inició hace algo más de un año, cuando sorprendió a todos dejando a su mujer para iniciar una relación sentimental… ¡con la sobrina de ésta! La cosa fue tan en serio, que el ex del Oporto o Zenit de San Petesburgo ha anunciado en las últimas horas que va a tener un hijo con la joven, dando todavía más que hablar y avivando un incendio que hace poco cumplió un año.

Fue el 9 de septiembre de 2020 cuando Iran Angelo de Souza, la ya ex mujer del futbolista brasileño, rompió su silencio y explicó el drama que vive desde que su sobrina favorita, Camila Angelo, le ‘robara’ el marido. La que fuera esposa del carioca se mostró profundamente triste y decepcionada por todo lo sucedido, sobre todo porque cuidó a su sobrina como a una hija, de ahí que ahora sienta que es como «enterrar una hija en vida».

«Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí. Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño , atención, respeto … todo», decía la ex de Hulk.

«Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida, y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado», añadía Iran Angelo sobre su sobrina, que se casó hace unos meses con Hulk y ahora espera un hijo suyo.

