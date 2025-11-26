Horario del Real Betis - Utrecht: cuándo es y dónde ver gratis por TV en directo y en vivo online la Europa League.

El Real Betis afronta un encuentro apasionante frente al Utrecht en el Estadio de La Cartuja en la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League. El conjunto de Heliópolis necesita el triunfo para intentar acercarse a los puestos de arriba y tratará de hacerlo ante el equipo holandés que todavía no sabe lo que es ganar en lo que llevamos de competición. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todo lo que suceda con el cuadro verdiblanco.

Cuándo se juega el partido de la Europa League Real Betis – Utrecht

El Real Betis recibe la visita del Utrecht en el Estadio de La Cartuja para jugar el partido que corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la Europa League. Los de Manuel Pellegrini intentarán hacerse fuerte como local para intentar sumar tres puntos que les permitan dormir entre los ocho primeros. Para ello tendrán que imponerse al conjunto holandés, que está en la zona baja de la clasificación de la competición de plata del fútbol europeo sin saber lo que es ganar todavía.

Horario del Real Betis – Utrecht de la Europa League

La UEFA ha programado este frenético Real Betis – Utrecht de la jornada 5 de la fase de liga de la Europa League para este jueves 27 de noviembre. El organismo que rige el fútbol europeo ha programado este choque en la segunda tanda de encuentros, por lo que se disputará a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio de La Cartuja.

Dónde ver el Real Betis vs Utrecht en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que compró los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la competición de plata del fútbol europeo fue Movistar+. Este Real Betis – Utrecht correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la Europa League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para poder disfrutar de todo lo que ocurra en el Estadio de La Cartuja, lo que significa que no se verá por TV gratis.

Todos aquellos hinchas del cuadro verdiblanco y aficionados a las diferentes competiciones europeas deben saber que también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Betis – Utrecht de la jornada 5 de la fase de liga de la Europa League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio ofrecerá su página web para todos sus clientes que quieran ver el choque de el Estadio de La Cartuja con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en esta jornada 5 de la fase de liga de la Europa League, donde están participando los verdiblancos y el Celta. Una vez acabe este Real Betis – Utrecht publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que pudieran llegar desde el Estadio de La Cartuja.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Betis – Utrecht

Por otro lado, todos los hinchas del conjunto de Heliópolis que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming y en vivo online este partido de la jornada 5 de la fase de liga de la Europa League podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrían conectar con el Estadio de La Cartuja para narrar el minuto a minuto de todo lo que suceda en el Real Betis – Utrecht.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Real Betis – Utrecht

El Estadio de La Cartuja, que se encuentra en la ciudad de Sevilla, será el campo donde se dispute este Real Betis – Utrecht que corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la Europa League. Este recinto deportivo se inauguró en 1999 y tiene capacidad para acoger a unos 70.000 espectadores, esperándose un gran ambientazo este jueves en este escenario donde se seguirá disputando la final de la Copa del Rey y que será sede del Mundial de 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos.

La UEFA ha designado al árbitro serbio Nenad Minakovic para que imparta justicia en el Real Betis – Utrecht de la jornada 5 de la fase de liga de la Europa League. Controlando todo en el VAR estará su compatriota Momcilo Markovic, por lo que tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la acción al monitor que estará instalado en la banda del Estadio de La Cartuja.