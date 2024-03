Horario Alcaraz – Dimitrov: dónde ver por TV y en directo el partido de tenis del Masters de Miami

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami 2024 y se tendrá que enfrentar a Grigor Dimitrov. El murciano se ha enfrentado en cuatro ocasiones al búlgaro en el circuito de la ATP, con tres victorias para el español y una, la última, que se produjo en 2023 en Shanghai, para el tenista veterano de 32 años. Carlitos espera poder conseguir su cuarto triunfo en sus enfrentamientos y así sacar el billete para las semifinales de este torneo que se está celebrando en el Hard Rock Stadium, en Florida.

A qué hora juega Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz sigue con paso firme en el Masters 1.000 de Miami 2024 y ya está en los cuartos de final de este campeonato que se está celebrando en Florida. El murciano se cargó en segunda ronda a Roberto Carballés y su siguiente víctima fue Gael Monfils. Lorenzo Musetti sucumbió ante el número dos del ranking de la ATP en el Hard Rock Stadium y ahora su próximo rival será Grigor Dimitrov. El de El Palmar y el búlgaro pelearán por un puesto en las semifinales de este torneo que está siendo apasionante y que Carlitos espera poder ganar, tal y como hizo ya hace más de una semana en el Masters 1.000 de Indian Wells. El objetivo del tenista español es claro y es acabar mordiendo el metal el próximo domingo y recortarle puntos a un Novak Djokovic que no está participando y así poderle recortar puntos para tratar de asaltar el primer puesto de la clasificación del circuito. La ATP ha programado este partidazo entre Carlos Alcaraz y Berbatov para este jueves 28 de marzo. Hasta que no se conozcan todos los cruces de cuartos de final no se desvelará la hora, pero se espera que este choque se dispute en un horario de tarde o noche en España, pero también la hora puede variar en función de los duelos que se celebren antes.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Miami 2024

Dónde ver a Carlos Alcaraz contra Dimitrov en vivo

El Masters 1.000 de Miami 2024 ha entrado ya en sus últimas rondas y por lo visto hasta ahora en las primeras jornadas se puede decir, sin lugar a dudas, que está siendo un gran torneo. Los tenistas que se apuntaron lo han ido dando todo y ahora ya sólo van a quedar ocho participantes que sueñan con coronarse en el Hard Rock Stadium de Florida. Muchos aficionados están teniendo la suerte de poder acudir a las instalaciones deportivas, pero la gran mayoría se tiene que conformar con sentarse delante del televisor para disfrutar de estos partidazos. Entre los grandes protagonistas y favoritos de este campeonato está Carlos Alcaraz, que lo está dando todo sobre la pista para intentar acercarse al título. Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para emitir este torneo en nuestro país, por lo que los encuentros del tenista murciano, como este que juega ante Grigor Dimitrov, se podrán verse por esta plataforma. De hecho, para ver por televisión en directo el Carlos Alcaraz – Dimitrov se puede recurrir a los canal des Vamos, Movistar+ o Movistar Deportes 1, aunque hay que recordar que este último es de pago y habrá que tener contratado el paquete que incluye este canal.

Además, todos los seguidores de este deporte que quieran ver el Carlos Alcaraz – Dimitrov también pueden hacerlo en streaming y en vivo online mediante dos opciones. La primera de ellas es la aplicación de Movistar+, que está disponible en dispositivos como ordenadores, móviles, tablets o smarts TVs. La segunda vía es la aplicación de pago Tennis TV, que tiene los derechos de emisión de todos los torneos de tenis salvo los Grand Slam, lo que significa que el Masters 1.000 de Miami 2024 está siendo retransmitido por aquí.