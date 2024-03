Carlos Alcaraz recibe el ataque de su peor enemigo en pleno entrenamiento en Miami

La andadura de Carlos Alcaraz por la gira norteamericana, en Indian Wells y Miami, se está caracterizando a partes iguales por su espléndido nivel de tenis, como también por los imprevistos que le han ido surgiendo en estas semanas. Ambos torneos han tenido en común, más allá de lo deportivo, el ataque a Alcaraz por parte de unos animales, las abejas, que se han convertido en el peor enemigo del número dos del ranking ATP y que volvieron a hacer de las suyas en un entrenamiento del Masters 1000 de Miami.

Después del ataque masivo sufrido por Alcaraz en el partido de cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells, en el duelo que le medía a Alexander Zverev, el tenista español ha cogido cierta fobia con las abejas, algo lógico dada la situación, y la visita de una de ellas en un entrenamiento en Miami no fue recibida de la mejor forma por parte de Carlos.

En un vídeo que se ha convertido en viral a través de las redes sociales, en los últimos días, se puede ver como Carlos Alcaraz intenta apartar a una abeja de su cuerpo, al darse cuenta de que estaba volando por su alrededor. Sucedió en un entrenamiento y bajo la atenta mirada del entrenador del murciano, un Juan Carlos Ferrero que prácticamente no se inmuta durante la grabación, ni por la presencia de abejas ni por la reacción de Alcaraz.

😂😭 Alcaraz has PTSD from the Bees at Indian Wells 🐝pic.twitter.com/9AgbGHXZAy — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) March 26, 2024

La escena no deja de quedar en una mera anécdota, si bien sirve para confirmar que el ataque masivo de las abejas en el Masters 1000 de Indian Wells no fue nada cómodo para Carlos Alcaraz. El tenista español, aunque se desconoce si viene de lejos o a partir de lo sucedido, tiene cierto miedo al insecto, que ya le picó en la frente durante el partido ante Zverev y que bien podría haberlo hecho debido a su reacción en el entrenamiento de Miami, en el que recibió de nuevo la visita de las abejas.

Alcaraz reconoce su ‘fobia’ por las abejas

«A mí no me gustan las abejas, les tengo mucho respeto…y me picó una», comentó Carlitos Alcaraz antes de iniciar su periplo en el Masters 1000 de Miami. Preguntado, en una entrevista con CNN, por el episodio sufrido con este animal en plena pista central de Indian Wells, Carlos no dudó en reconocer que esta pequeña fobia le había afectado a la hora de la verdad, cuando fue atacado y trató de quitarse las abejas de encima a raquetazo limpio, algo que no se recomienda por parte de los expertos.

Un enjambre de abejas detiene el Alcaraz-Zverev. 🐝#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/pCTUOxKluA — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) March 14, 2024

El manager de Alcaraz, el también español Albert Molina, reconocía minutos después del suceso que a Carlos le había picado una de las abejas en la frente, si bien el ataque, muy superior en número, podría haber tenido peores consecuencias para el tenista. Por suerte para él mismo y para el aficionado Carlos Alcaraz pudo volver aquel día a pista y lo hizo para atacar él, en este caso a Alexander Zverev, y llevarse una victoria sobre la que acabaría construyendo su título de campeón en el Masters 1000 de Indian Wells 2024.