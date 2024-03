El picotazo de Alcaraz: barre a Zverev y se cita con Sinner en semifinales de Indian Wells

El surrealismo vino a visitar a Carlos Alcaraz y él respondió con una exhibición. Una plaga de abejas decidió invadir el encuentro de cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells en el que el número dos del ranking ATP se enfrentaba a Alexander Zverev, en el partido de la jornada en el torneo californiano. Tras casi dos horas de parón el juego, recién iniciado antes del ataque, se reanudaba y daba rienda suelta al show de Alcaraz, quien supo adaptarse a las condiciones a las mil maravillas, hasta vengarse y tumbar, de forma más que clara (6-3, 6-1), a un Zverev desdibujado y pensando más en las abejas que en el partido.

El encuentro tuvo casi más emoción en su momento de suspensión que en la reanudación, donde el duelo se quedó en monólogo de Carlos Alcaraz, quien sacó mejor, fue más inteligente y, sobre todo, mucho más competente en sus golpes de fondo que un Zverev convertido en escopeta de feria, con una ristra de errores no forzados que no le dieron para competir ante el vigente campeón en Indian Wells. Las semifinales ya son una realidad para Alcaraz y en ellas se medirá, como en 2023, ante Jannik Sinner, en una auténtica final anticipada.

Alcaraz venció y lo hizo con suma claridad, pese a que el partido contó con una duración muy prolongada, más allá del juego. Entre el comienzo, pasadas las 23:00 horas y el final, llegando a las 2:30 de la madrugada en España, hubo un parón de más de 100 minutos debido a una situación inaudita en el tenis.

Una invasión de abejas en la pista central de Indian Wells obligaba a parar el partido de inmediato y mandar a los tenistas a vestuarios. Con 1-1 en el marcador, Zverev y un Alcaraz al que incluso picó una abeja en la frente, tuvieron que dejar la pista, como parte de un hecho absolutamente inesperado y que sólo se solucionó con la llamada de rescate al héroe del día, un apicultor que, sin ninguna protección y con una aspiradora y un spray como armas consiguió, él solo, acabar con las abejas, convirtiéndose en diana de fotos, elogios y cánticos de un público que dejó por un rato el tenis en un segundo plano.

Ya de vuelta a la pista, el riesgo de que el parón y la situación afectara a los tenistas fue un espejismo del lado de Alcaraz, concentradísimo desde el inicio, sabedor de que la relajación ya le había costado cara en el Open de Australia 2024. Carlos se encontró desde el primer punto y vio de inmediato como Zverev, al otro lado, no veía la manera de encadenar tres o cuatro golpes de fondo sin un error.

Desconectado por el parón y afectado por el fuerte viento en pista, sólo el servicio podía salvar a Sascha, pero el colchón no era eterno. Alcaraz estaba al otro lado, con mirada feroz y dispuesto a picar como las abejas habían intentado hacer con él minutos atrás. A la primera ocasión real que tuvo, cerraba un break que, sin oposición de Zverev al resto, sería definitivo para acabar haciéndose con el primer set por 6-3.

La resistencia de Zverev se mediría en el segundo set, donde en lugar de reponerse, sólo pudo acudir con entrada privilegiada a la exhibición de Carlos Alcaraz. El español dominó en todas las facetas, haciéndose enorme en los juegos al resto, que le permitieron colocar un 4-0 que ya no podría ser remontado. Zverev, como sucedió en Madrid 2022 y 2023, estuvo en todo momento muy lejos de Carlitos y este lo aprovechó para pasar el menor tiempo en pista posible, sólo una hora y 19 minutos de juego efectivo, y citarse, con la confianza a pleno, en semifinales con Sinner.

10in a row in the desert 💥

Defending champion @carlosalcaraz puts in a blistering performance, defeating Zverev 6-3 6-1 to move into the semis in #TennisParadise! pic.twitter.com/WacndhVzWm

— Tennis TV (@TennisTV) March 15, 2024