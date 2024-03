Alcaraz pasa por encima de un mermado Monfils y sigue avanzando en Miami

Carlos Alcaraz ya está en octavos de final del Masters 1000 de Miami después de superar, con suma claridad, a Gael Monfils (6-2, 6-4) en un encuentro en el que se vio beneficiado por una inoportuna dolencia de su rival y lanzado por la calidad y el estado de confianza que le confirman como el gran favorito a levantar el título el próximo domingo. Alcaraz cumplió con su parte, cada vez se ve mejor a niveles de constancia y pegada y volverá a jugar este martes en busca de los cuartos.

Monfils le duró a Alcaraz 17 minutos de batalla, en lo que prometía ser un gran duelo generacional, con 17 años de diferencia, entre dos de los tenistas más espectaculares del circuito ATP. Un mal gesto tras golpear un revés en movimiento provocaba el dolor intenso en el tendón de aquiles del jugador francés, quien desde ahí, con 2-2 en el marcador, pasó a convertirse en un mero espectador del monólogo de Carlos Alcaraz sobre la pista central del Hard Rock Stadium de Miami.

Algo dolorido y desconcentrado con el paso de los juegos, Monfils no pudo competir ante el ritmo de pelota mostrado por Alcaraz, concentradísimo tanto en el inicio, cuando Gael más apretó, como a partir de la molestia del galo. Carlos no dejaba resquicio para la remontada, salvo al final, cuando con todo a favor, cedería dos juegos consecutivos que no hicieron si no aplazar el final de un partido sin historia, que llegaba tras hora y cuarto de partido. Carlos Alcaraz, descansado y confiado, pone rumbo a unos octavos de final del Miami Open 2024, que disputarán en menos de 24 horas ante Musetti o Shelton.

«Siente la magia», firmaba Alcaraz ante la cámara, en una celebración habitual en la que, cada día, deja una dedicatoria. En este caso, el mensaje resultaba original a la par que ocurrente, ya que si bien Monfils ha destacado durante las dos últimas décadas por ser uno de los tenistas más especiales y espectaculares del circuito, en estos momentos, ninguna raqueta funciona mejor cual varita de mago que la del propio Carlitos.

El punto de inflexión de la victoria de Carlos Alcaraz ante Gael Monfils estuvo en un punto clave, con 2-2, inmediatamente posterior a otro espectacular en el que el francés acababa fallando con todo a favor después de varias recuperaciones heroicas del joven Alcaraz. El momento cumbre de encuentro fue un conato de torcedura de tobillo de Monfils, que le dañó la zona del tendón de aquiles y le quitó una parte de físico y otra, más grande si cabe, de confianza, en plena lucha de poder a poder en el primer set.

Alcaraz se interesa por Monfils tras su lesión. (Getty)

Quedar mermado con una fiera como Alcaraz al otro lado de la pista no era una buena señal y lo que había sido todo igualdad y alternancia en los primeros cuatro juegos, pasó a navegar viento a favor para Carlos, que sumaba los siguientes cuatro juegos con facilidad y con Monfils en el alambre, para el 6-2 en el primer parcial.

El preparador de Monfils, tras perder también el servicio de inicio en el segundo set, le preguntó por sus molestias e incluso le instó a la retirada, pero el galo, sabedor de que aún podía dar algo de espectáculo, no quiso penalizar a los espectadores presentes de la sesión nocturna del Masters 1000 de Miami con una retirada prematura. Alcaraz seguía dominando, con el drive engrasado como en las mejores noches, pero Gael continuaba al acecho, eso sí, con otro break en su contra que dejaba el choque visto para sentencia.

It was [too much] fun while it lasted 😜

The moment @carlosalcaraz moved past Gael Monfils and into the Round of 16 at #MiamiOpen pic.twitter.com/j3w4w47xUM

— Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2024