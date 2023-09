El homenaje de Djokovic a su amigo Kobe Bryant tras conquistar su 24º Grand Slam

Novak Djokovic conquistó su 24º Grand Slam en el US Open 2023 y aunque todos los focos giraron, merecidamente, a su alrededor, el serbio tuvo tiempo de brindar un emotivo y bonito homenaje a su amigo Kobe Bryant, fallecido en 2020 y que lucía es su dorsal el mismo número que grandes tiene ahora Djokovic en su haber. Con una camiseta y unas bonitas palabras, Nole explicó lo que significa para él lo que se conoce como Mamba Mentality, en honor a la leyenda del baloncesto mundial.

Ya como campeón del US Open y con las emociones a flor de piel, Djokovic se quitó su camiseta de juego y sacó de su bolsa una conmemorativa, que en lugar de lucir un homenaje a sí mismo, como sí aparecía en su chaqueta y la de su equipo, tenía un diseño en el que estaban presentes tanto él como un buen amigo, el malogrado Kobe Bryant, a quien además de la amistad le unía a Novak una mentalidad diferencial y que elevó a ambos al máximo nivel en sus deportes.

Novak hits 24 and pays tribute to the late Kobe Bryant 💙 pic.twitter.com/rDXVUvYe1Z

— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023