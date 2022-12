La hermana arruinada de Georgina Rodríguez amenaza gravemente a la influencer

Patricia, hermana de Georgina Rodríguez con la que no tiene relación, vuelve a la carga y reaparece en televisión. La también hija del padre de la influencer, fallecido hace años, insiste en que está arruinada y hace unas semansa pedía ayuda públicamente a su hermana en Socialité. Ahora, ha decidido ir más allá deslizando que podría contar cosas sobre ella que no gustarían nada a la de Jaca.

Patricia ha desmentido las informaciones que aseguran que Georgina intentó darle dinero para el colegio de sus hijos: «Le mandé el teléfono del colegios de mis niños, sus sobrinos, para que nos echase una mano con los libros o lo que necesitara, pero ella nunca pagó». Además, amenaza la pareja de Cristiano Ronaldo con contar aspectos de su vida privada que de salir a la luz dejarían en muy mal lugar a la influencer: «No quisiera tener que contar cosas».

Ha encontrado trabajo

«Yo estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al fin y al cabo yo con un trozo de pan puedo comer duro, pero mis hijos, que son sus sobrinos… A veces tengo para comer, otras no… A veces tengo para pagar el alquiler, otras no…», aseguraba Patricia Rodríguez semanas atrás.

La entrevista a Patricia en Socialité no consiguió que Georgina se pusiera en contacto con su hermana para ayudarla a salir de la difícil situación económica que atravesaba, pero sí que logró que alguien que había visto el programa la llamase para ofrecerle trabajo: «Me contrataron en una panadería, trabajo ayudando en la cocina y como camarera, ya puedo pagar el alquiler y no estoy de okupa».

Pero no quiere más guerra. Pide a hermana y su cuñado Cristiano Ronaldo que le echen una mano. «Georgina, necesito ayuda, eres mi hermana. Sé que obligación y responsabilidad no tiene, pero, ya que es solidaria y tan buena con los demás, por lo menos que lo sea con sus sobrinos. Si no quiere conmigo, que sea con sus sobrinos», finalizaba en esa entrevista semanas atrás.