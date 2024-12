Hansi Flick pasa por el aro de la doctrina Barça y aprende a hablar catalán en cuatro meses

Las primeras palabras de Hansi Flick en rueda de prensa, rompiendo con su habitual inglés… han sido en catalán. Sí, justo al finalizar la rueda de prensa, tras responder a multitud de preguntas sobre el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid, Flick dedicó sus primeras palabras en lo que parecía español pero que tornó rápidamente en catalán, el idioma que prevalece y que Joan Laporta fomenta como una cualidad positiva en esta era en el Barça.

«Bon Nadal, feliç any nou i visca el Barça (Feliz Navidad, feliz año nuevo y Visca el Barça)», decía Hansi Flick al finalizar la rueda de prensa, lanzando este mensaje navideño en el que será el último partido del 2024 para los culés, ante un Atlético de Madrid que, con un partido menos, iguala en puntos a los culés.

Para el Barcelona, cualquier gesto que promueva el uso del catalán es motivo de orgullo, reflejo de su estrecha vinculación con la cultura y la identidad de Cataluña. El club, además, fomenta activamente que sus jugadores, independientemente de su origen, se familiaricen con el idioma y lo empleen siempre que tengan la oportunidad. Un ejemplo reciente lo protagonizó Fermín, quien ya hace dos meses sorprendió a los medios al expresarse en catalán, defendiéndose con esfuerzo. Este tipo de iniciativas, aunque simples, subrayan esa insistencia del Barcelona por defender el catalán por encima de todo.

El Barça siempre ha indicado a sus canteranos, jugadores y cuerpo técnico de la necesidad de aprender catalán estando en Barcelona. El club siempre ha sacado pecho cuando así ha sido, con ese ejemplo reciente y claro de Fermín López, jugador andaluz que lleva una largo periodo en La Masía y, ahora que ha roto la puerta del primer equipo, ha mostrado en alguna ocasión su conocimiento del catalán. «¡Muy bien este catalán, Fermín!», llegó a compartir el Barcelona en alguna ocasión cuando, en zona mixta, Fermín se desenvolvió en catalán –además de en español–.

Flick: «No estamos tan mal»

«Es un punto álgido para todos en Barcelona. Llevan once victorias consecutivas. Va a ser un partido bonito y duro. Estamos preparados», expresaba Hansi Flick en rueda de prensa sobre el Atlético de Madrid, mucho antes de su intervención en catalán, destacando la sensible baja de Lamine Yamal para este duelo: «Debemos aceptar que está lesionado y no podrá jugar. Tenemos diferentes opciones para sustituirlo y no he tomado la decisión todavía».

Y Flick también hizo mención a una frase mítica ya del barcelonismo, eso de ‘no estamos tan mal’ que ya imploraba Joan Laporta durante su primer mandato: «Es un final de este año. No es una final. Jugamos contra uno de los mejores equipos de la Liga. Somos líderes en la Liga y segundos en Champions. No estamos mal. Hemos perdido algunos puntos y es duro. Contra el Leganés fue duro. Hay que ganar ante estos equipos. Pero se lo merecieron, jugaron mejor. Tenemos que aceptarlo. Hay que mejorar. Estamos luchando y esto es lo que haremos. Queremos conseguir hitos esta temporada, pero sabemos que no será fácil. Esta temporada lo hemos hecho bien ante equipazos».