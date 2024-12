Flick rescata una de las frases más míticas de Laporta: «No estamos tan mal»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa del último partido del año que medirá al Barcelona y al Atlético de Madrid este sábado en el Olímpico de Montjuic. El técnico alemán cumplirá su segundo partido de sanción y no podrá sentarse en el banquillo azulgrana.

«Es un punto álgido para todos en Barcelona. Llevan once victorias consecutivas. Va a ser un partido bonito y duro. Estamos preparados», comenzó Hansi Flick en rueda de prensa antes de enfrentarse al Atlético de Madrid.

Sobre la baja de Lamine Yamal: «Debemos aceptar que está lesionado y no podrá jugar. Tenemos diferentes opciones para sustituirlo y no he tomado la decisión todavía».

«Es un final de este año. No es una final. Jugamos contra uno de los mejores equipos de la Liga. Somos líderes en la Liga y segundos en Champions. No estamos mal. Hemos perdido algunos puntos y es duro. Contra el Leganés fue duro. Hay que ganar ante estos equipos. Pero se lo merecieron, jugaron mejor. Tenemos que aceptarlo. Hay que mejorar. Estamos luchando y esto es lo que haremos. Queremos conseguir hitos esta temporada, pero sabemos que no será fácil. Esta temporada lo hemos hecho bien ante equipazos», dijo el entrenador del Barcelona.

«Pude sentir que el Barcelona es una familia en la comida de Navidad. Todos los departamentos del club estamos orgullosos del resto. Es parte de un equipo», valoró el técnico germano.

Sobre Joan Laporta: «La conversación con él es privado. Lo sabes. Es secreto. No puedo contar nada». También habló sobre Simeone: «Más de 700 partidos con el Atleti es increíble. Hizo un trabajo fantástico. Le tengo mucho respeto. Es un equipo con muchas emociones. Mañana queremos ganar».

«Christensen no está en la lista. Pero el resto estarán todos de vuelta», confirmó en sala de prensa el entrenador del Barcelona.

«Los hinchas saben lo que tiene este equipo. Hemos perdido cinco jugadores importantes. Llegaron Olmo y Pau Víctor solamente. El equipo ha mejorado mucho. Estamos 100% concentrados. No estamos contentos con la situación. Vamos a luchar hasta el final. Queremos ganar títulos», señaló el técnico blaugrana.

Sobre quitar a Lewandowski contra el Leganés. «No fue un error. Cuando un partido termina se pueden cambiar muchas cosas. Pero cuando lo ves en el momento, lo ves de manera diferente».