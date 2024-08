Hansi Flick: «Tengo esperanzas en que llegue Olmo, pero también lo esperaba en el partido anterior»

Hansi Flick compareció en rueda de prensa en la previa de la tercera jornada de la Liga EA Sports en la que el Barcelona visita al Rayo Vallecano, viene de hacer pleno en las dos primeras fechas el cuadro culé pero el foco sigue estando en la dudosa gestión deportiva del club, con las recientes salidas en las que destaca Ilkay Gündogan y aún con la inscripción de Dani Olmo sin cuadrar…

Hansi Flick daba su primera percepción sobre el Rayo Vallecano, al que le importa poco el pasado: «No conozco el pasado y la racha con el Rayo. Es un buen equipo, es un ambiente especial, el estadio es más pequeño que los demás, lo aceptamos, y vamos con todo, con el objetivo de ganar. Hemos empezado bien y tenemos que avanzar».

El primer dardo de Hansi Flick a Joan Laporta llegó en la segunda pregunta, cuestionado sobre la inscripción de Dani Olmo de cara a este tercer partido de Liga: «Siempre tengo esperanzas, también lo esperaba en el partido anterior. Estaría genial tenerlo mañana, pero las cosas son como son, a ver qué sucede». No quiso mojarse sobre salidas de otros jugadores para que entre el mediapunta, como puede ser Eric García: «Hay jugadores que han salido en los últimos días y también necesitaremos jugadores que estén para ser competitivos. Yo cuento con Dani porque es factible tenerlo en la lista».

Sobre cómo se encuentra Dani Olmo al respecto, Hansi Flick explicaba: «Es una cosa que no podemos controlar ni el jugador ni el equipo. ni el entrenador, sabemos que es una circunstancia difícil. He hablado con él, es una situación difícil y ojalá pueda jugar mañana. Claro que no está contento pero conoce las circunstancias. Está listo para jugar».

Sobre los puntos de mejora de su Barcelona tras las dos primeras jornadas: «Estamos muy satisfechos y es cierto que no he tenido mucho tiempo de poder entrenar con todo el grupo. Estoy contento de cómo juegan, de la calidad del entrenamiento, buen nivel de intensidad y eso se ve en los partidos. Cuando entrenas al 80% no puedes jugar al cien por cien y en esa línea vamos. Nos centramos en jugar mejorar cada partido».

Sobre la salida de Vitor Roque rumbo al Betis, Flick se desentiende: «No podemos decir que no cuente con él, sería falso. Es una situación extraña para el jugador. De lo que puedo hablar es de lo que me dijo. Vino de una situación que no era fácil, venía de Brasil. He visto muy buenas cosas de él. Es buena persona. Crucemos los dedos y ojalá mejore su rendimiento y prestaciones. No se trata de si cuento o no».

Con respecto a lo que queda de mercado, Flick apuntaba: «No pienso en los fichajes. Me concentro en el equipo que tengo ahora. Estoy realmente contento y feliz con los jugadores que tengo. Si hay cambios o aportaciones que nos proporcionen más calidad, bienvenidos sean». No le preocupa no tener la plantilla cerrada aún: «Esto empezó con la situación de la Eurocopa, la Copa América, todos los equipos están en la misma situación. No tenemos que poner excusas: tenemos 11 jugadores en el campo y otros en el banquillo. Estoy muy satisfecho con el último partido y vamos por el buen camino. Ponemos el foco en la intensidad que es muy necesaria».

¿Está el Barcelona para luchar por La Liga? Flick responde: «Creo que como jugador, entrenador o club el objetivo siempre es ganar el campeonato. Sabemos que será una carrera larga, hemos empezado bien pero las cosas pueden cambiar. Ahora mismo este inicio nos ha dado mucha confianza y lo que queremos es ir hacia adelante y mirar partido a partido».

«Ha tenido unos días de descanso, unos diez días, tras los torneos. Rindió muy bien en los Juegos Olímpicos. Es muy bueno contar con él, ya lo demostró contra el Athletic», decía Flick sobre Fermín López, al que le pide más: «Es uno más, como el resto. Tiene que mejorar, aunque estamos felices de su aportación, mentalidad… y la del resto del grupo».

Sobre los jugadores de La Masía, sentencia Flick: «En Alemania también destacan los jóvenes, pero tres no es habitual. Hicieron muy buen trabajo. Hemos analizado el Barça B, antes de venir. Y también lo vi ayer contra el Real Unión. Está muy bien ver el nivel que tienen todos y cada uno de ellos. La base es muy buena».