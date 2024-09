Hansi Flick: «Iñaki Peña puede ser titular toda la temporada»

«Siempre es bueno ganar. No nos centramos en si es un récord. Vamos allí y nos hemos preparado para ganar, aunque sé que es muy difícil. Son muy fuertes en casa. He escuchado que su estadio tiene un ambiente increíble y que los aficionados apoyan mucho a su equipo. Me gusta eso», comenzó el entrenador del Barcelona.

Desde el principio, Hansi Flick anunció que iban a producirse rotaciones: «Evidentemente habrá alguna rotación, tenemos que hacerlo. También necesitamos a jugadores experimentados como Raphinha o Lewandowski, que son muy importantes para nosotros, tenemos que ver cómo se encuentran».

Sobre De Jong y su refreso: «Lo que he visto en los entrenamientos me ha gustado. También Gavi está recuperando bien, está en un buen momento. En el caso de Frenkie, está cerca de estar recuperado para ayudarnos. Es bueno verle. Creo que mañana se toma un día libre. Ha entrenado mucho y necesita tiempo para recuperarse. El problema para él no es la semana normal, es un jugador con experiencia, me puede ayudar aunque juegue 20 minutos, pero tenemos que ver cómo evoluciona. Lo veremos la semana que viene».

Hansi Flick no quiere polémicas

Al entrenador alemán le preguntaron sobre Vinicius y Endrick: «Solo me centro en nuestro equipo. No me centro en lo que pueda hacer el rival, no me importa. Tenemos que hacer nuestro trabajo y eso pasa por ganar a Osasuna. Lo demás, no va a cambiar nada».