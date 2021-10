Lewis Hamilton fue el más rápido en la sesión de clasificación del Gran Premio de Turquía y afrontará la carrera en Estambul desde la undécima posición. El piloto de Mercedes arrastraba una sanción de diez posiciones de cara a la parrilla del domingo por haber cambiado de motor. Es por ello por lo que Fernando Alonso saldrá quinto pese a terminar sexto la sesión de clasificación. Al igual que Hamilton, Carlos Sainz también tenía una penalización. El madrileño saldrá último ya que, a diferencia del heptacampeón, ha montado una unidad de potencia mejorada que le aportará un extra de diez caballos.

Dado que iba a salir último sí o sí, Carlos Sainz prefirió no arriesgar no participando en la Q2. Aún así el español salió a pista a pocos minutos del final para que Leclerc pudiera tomar su rebufo y colarse en la Q3 cuando estaba en riesgo de eliminación. Finalmente, gracias a la ayuda de Sainz, acabó la sesión de clasificación cuarto, por lo que afrontará el Gran Premio de Turquía tercero y con serias opciones de podio.

Desde la primera posición saldrá Valtteri Bottas seguido de un Max Verstappen al que deberá frenar. Y es que el holandés está a tan sólo 2 puntos de Lewis Hamilton en la lucha por el Mundial de Fórmula 1. Cuarto por delante de Fernando Alonso, afrontará el Gran Premio de Turquía Pierre Gasly. Por detrás lo harán Sergio Pérez, Lando Norris, Lance Stroll y Yuki Tsunona. Todos ellos iniciarán la carrera por delante de Hamilton.

Sainz no participó en la Q2

Carlos Sainz, que iba a salir último sí o sí, optó por no asumir riesgos y no participar en la Q2. Aún así, a escasos minutos para el final, cuando Leclerc estaba en apuros, salió a pista para que el monegasco pudiera tomar su rebufo. Si bien Charles Leclerc pudo alcanzar gracias al madrileño la Q3, Sainz ha caído eliminado ya que no completó ni una sola vuelta cronometrada. Junto a él resultaron eliminados en la Q2 Sebastian Vettel y el compañero de Fernando Alonso en Alpine, Esteban Ocon. También George Russell y un Mick Schumacher que había logrado clasificarse por segunda vez para la Q2.

