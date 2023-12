Hamilton admite que mintió a su propio equipo y fingió estar enfermo para saltarse un test

No deja claro cuántas veces ha recurrido a ello, pero sí afirma que al menos una vez durante su carrera ha mentido aludiendo que estaba enfermo para saltarse algunos de los test de conducción con Mercedes. Hablamos de Lewis Hamilton, el piloto británico que ha reconocido que mintió a su propio equipo para escaquearse esta parte de su trabajo que tanto le «desagrada».

Los test de conducción parecen ser el ese dolor de cabeza que siempre intentó evitar Lewis Hamilton a lo largo de su carrera, algo que ha compartido en diferentes momentos pero sobre las que nunca fue tan lejos en admitir que ha mentido y engañado a su propio equipo, Mercedes, para evitarlas. Especialmente en los últimos años, desde que estas son más restringidas que en sus inicios.

Ha sido durante una sesión informativa de postemporada, ya con todo decidido en el campeonato cuando las charlas, conversaciones y entrevistas son más extendidas, cuando Hamilton ha confesado su crimen con los test. Ha sido en Brackley, en la sede de Mercedes, cuando Hamilton dejó caer todo esto. Él estaba acompañado de Toto Wolff, director de Mercedes, y el piloto reserva de la escudería británica, Mick Schumacher, el hijo del mítico piloto alemán. La ausencia era la de su compañero de equipo, George Russell, que aludió estar enfermo para no acudir.

Fue en uno de los momentos de la sesión informativa de Mercedes cuando Wolff explicó «George está realmente enfermo», dejando claro que éste no se había «enfermado», que no había fingido estarlo, sino que no se encontraba bien, algo ante lo que Lewis Hamilton pareció sentirse aludido con los test y respondía «Me lo preguntaba», admitía el británico, que añadía: «En el pasado hice eso para perderme los días de exámenes, porque generalmente no me gustan los días de exámenes».

«Así que ayer, cuando me enteré de que estaba enfermo, pensé: ‘Ah, él me ha superado, ha pasado a otro nivel’», explicaba Hamilton, sin reparos para reconocer que alguna vez mintió al equipo aludiendo estar enfermo para faltar a estos test de conducción que tan poco le gustan. El británico no dijo nada más, simplemente que alguna vez lo hizo, sin dar detalles ni cantidad…

La realidad es que las ausencias de Hamilton son públicas, se pueden cuantificar cuántas veces éste faltó y cuál fue el motivo que presentó Mercedes para que éste se ausentara. Por ejemplo, en 2015 fue una de ellas, perdiéndose uno de los días previos al Gran Premio de España, en el Circuito de Barcelona. En aquella ocasión era el piloto Pascal Wehrlein el que estaba a pruebas y le sustituyó en aquella ocasión en un temporada en la que el británico acabaría proclamándose campeón del mundo.

También fue llamativa su ausencia en el Gran Premio de Sakhir en 2020, aunque en aquella ocasión se explicó que Hamilton contrajo Covid-19. En aquel momento, con la crisis sanitaria en su pico más alto, era lógica su ausencia, situación que le llevó a aislarse durante su positivo y que le impidió correr en Baréin. A la semana siguiente, en Abu Dabi, estaba de vuelta.