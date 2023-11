Alonso termina el Mundial con dardo a Hamilton: «Él tiene calidad y experiencia pero yo tengo más»

Fernando Alonso le mandó un recado a Lewis Hamilton después de la última carrera de un Mundial de Fórmula 1 del que se llevó ocho podios. Por eso, le pone un «10» de nota a la temporada, ya que «no recuerda una tan buena como esta a nivel personal desde 2012». El asturiano arañó un cuarto puesto en la tabla de pilotos en la última vuelta de Abu Dabi, adelantando a Yuki Tsunoda y aspira a mucho más de cara a 2024.

«Sí, ha sido una carrera difícil porque desde el principio teníamos tráfico e íbamos con la lengua fuera para seguir el ritmo. Vi que los neumáticos no iban a durar y paramos en la vuelta 13. Así empezó el efecto dominó y durante toda la carrera fui con tráfico por delante o por detrás. Las batallas nos venían mal porque éramos el coche más lento en recta como en Las Vegas y Brasil. Aun así, conseguimos adelantar a Hamilton y Tsunoda», comenzó en su análisis Alonso.

Además, le lanzó un mensaje a Hamilton cuando era preguntado por la experiencia de uno y otro: «Sí, protestó, creo que en la curva 5 que frené. En Canadá 2012 hicimos el mismo juego del gato y ratón. Él tiene mucha calidad y mucha experiencia, pero yo tengo más». Así de claro lo dejó Alonso en su última aparición en Yas Marina.

«La temporada es increíble, independientemente de la carrera de hoy. No cambia nada quedar cuarto en pilotos y en constructores nos faltó dar más batalla a McLaren. La temporada es de 10, no recuerdo una tan buena como esta a nivel personal desde 2012. La mejor de Aston Martin. 12 meses atrás cuando estaba aquí probando quién me hubiese dicho que estaría aquí», se preguntaba en los micrófonos de DAZN.

«A ver si el año que viene empezamos más calmados con el numerito. Tenemos muchos deberes por hacer en los próximos meses. Hay que ponerse las pilas y entender bien el coche, hemos tenido un coche justo para luchar con AlphaTauri y eso no es suficiente para la 33 ni para ninguna victoria», finalizaba respondiendo sobre una victoria número 33 que aún se le resiste.