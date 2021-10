Danilo está dando mucho que hablar por unas declaraciones que han dado la vuelta al mundo. El lateral derecho de la Juventus, ex del Real Madrid o del Manchester City, precisamente ha hablado de su etapa en el conjunto inglés bajo las órdenes de Pep Guardiola. Y sus palabras pueden entenderse de dos maneras, como elogios al entrenador catalán por su manera de trabajar, o como críticas por su obsesión con el fútbol.

“Con Guardiola cambié mi forma de ver las cosas. Jugué poco, también por una lesión, pero es cierto que no es fácil tener una relación con él: nunca está tranquilo, piensa en el fútbol todo el día. En mi opinión, cuando esté en casa, debe de colocar a su mujer y el sofá como si fueran jugadores», afirmó el lateral brasileño en una entrevista para La Reppublica.

Profesionalmente el futbolista parece que tiene poco que achacarle al técnico de Santpedor, pero personalmente y en cuanto al trato no parece que guarde buenos recuerdos de su etapa en el City con Guardiola a los mandos. «He tenido suerte, son diferentes, pero todos son ganadores. He tratado de aprender de todos», añade Danilo, que elogia a su actual entrenador, un Allegri con el que es fijo en el puesto de lateral derecho en la Juventus: «De Allegri, trato de aprender algo que aún no me habían enseñado, él quiere algo totalmente diferente y estoy seguro de que me volveré más fuerte».

El carioca aterrizó en Turín en 2019 procedente del Manchester City, donde coincidió dos temporadas con Guardiola tras ser una petición expresa del entrenador catalán. Pero aquello no salió bien, tal y como ahora confiesa Danilo, que está dando mucho que hablar por esas declaraciones sobre Guardiola, su mujer y el sofá.