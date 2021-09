Sigue el lío con Pep Guardiola. El entrenador del Manchester City se ha metido en una polémica con su afición de la que no tiene intención de salir. «No voy a pedir perdón por lo que dije», aseguró en su última rueda de prensa al ser preguntado por la repercusión mediática que se está generando por sus palabras sobre el comportamiento de los aficionados.

Para contextualizarlo todo, la historia comienza después del partido de Champions League contra el Leipzig cuando Guardiola aseguró que el equipo necesitaba que acudieran más aficionados al Etihad Stadium. Unas declaraciones que no han sentado nada bien a los aficionados del City. De hecho, el Kevin Parker, secretario general del club oficial de aficionados, le respondió de forma tajante y recomendó que se dedique a entrenar.

«Los comentarios son decepcionantes e injustificados. Guardiola no comprende las dificultades que algunas personas pueden tener para llegar a un partido en Etihad un miércoles por la noche a las 8 de la tarde. Tienen que pensar en los niños, es posible que no puedan pagarlo, todavía hay algunos problemas de coronavirus al respecto… No sé por qué lo comenta. Es absolutamente el mejor entrenador del mundo, pero de la misma forma te digo que tal vez debería ceñirse a entrenar», dijo Parker.

«Fui honesto»

En la previa al partido de Premier League contra el Southampton, Guardiola fue cuestionado por la polémica. El técnico aseguró que «la interpretación es de cada uno» y que no va a disculparse por lo que dijo. «Después de cinco temporadas, si la gente no puede entender mi comportamiento con los aficionados es porque quieren malinterpretar exactamente lo que dije. No me voy a disculpar ni por un segundo por lo que dije, porque fui honesto. Necesitamos el apoyo de nuestros seguidores, no importa cuánta gente venga, ojalá pueda venir Mr. Parker. Necesitamos su apoyo. Nunca seré un problema para los aficionados, si me convierto en un problema me iré», añadió.

Además, el de Santpedor afirmó que tanto el club como él están «orgullosos» de quiénes son. «Conozco la historia de este club, de cuando estaban en las categorías inferiores y lo que significa viajar y seguir al equipo. Eso lo respeto mucho. No quiero ser como el United, el Liverpool, el Barcelona, el Bayern Múnich o el Real Madrid, o como cualquiera de los grandes clubes», manifestó.

«Somos quienes somos y hay cosas buenas y malas en todos los clubes. Me gusta. No malinterpretéis ni pongáis palabras en mi boca que no dije. Si no vienen los aficionados por alguna razón, perfecto, pero prefiero pasar los partidos difíciles con mis aficionados», finalizó.