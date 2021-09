Pep Guardiola se ha ganado un buen rapapolvo de su propia afición, la del Manchester City. El entrenador catalán dijo tras el partido de Champions League frente al Leipzig que el equipo necesitaba que acudieran más aficionados al Etihad Stadium, declaraciones que no han sentado nada bien entre los fieles del conjunto británico.

Tanto es así que el propio club oficial de aficionados ‘citizens’ se ha pronunciado al respecto aconsejando al técnico de Santpedor que se dedique exclusivamente a entrenar y a sacar el mejor rendimiento posible del equipo, sobre todo en una competición como la Champions en la que va de fracaso en fracaso pese a los cientos de millones de euros invertidos en los últimos años.

«No comprende las dificultades»

Kevin Parker, secretario general del club oficial de aficionados del City, responde así a Guardiola: «No comprende las dificultades que algunas personas pueden tener para llegar a un partido en Etihad un miércoles por la noche a las 8 de la tarde. Tienen que pensar en los niños, es posible que no puedan pagarlo, todavía hay algunos problemas de COVID al respecto… No veo por qué lo comenta. Es absolutamente el mejor entrenador del mundo, pero de la misma forma te digo que tal vez debería ceñirse a entrenar».

La victoria por 6-3 sobre Leipzig fue vista por poco más de 38.000 aficionados, por debajo de la capacidad de Etihad de alrededor de 54.000 asientos, algo que no gustó a Guardiola. Pero todo no es tan fácil como lo ve el técnico. «Por supuesto que querría un estadio a tope, pero no sé por qué cuestiona si lo estará contra el Southampton. Es un escenario diferente. Hemos jugado dos partidos en casa el sábado y el estadio, al menos desde la perspectiva del City, estuvo lleno en ambas ocasiones. No creo que nadie en ningún lugar del club deba cuestionar la lealtad de la afición. Es frustrante», añade Parker.