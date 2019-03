Garitano y Susaeta renovarán con el Athletic, Iturraspe y Rico no

El técnico del conjunto vasco así como su capitán se han ganado la continuidad en el equipo. Mientras que Garitano y Susaeta seguirán en el Athletic, Iturraspe y Mikel Rico no serán renovados.

El conjunto vasco ya trabaja en la planificación de la próxima temporada, en la que participará Gaizka Garitano. Las negociaciones para la renovación del técnico están muy avanzadas y el Athletic hará oficial la ampliación de su contrato durante el parón de selecciones.

Además de a Garitano, el Athletic renovará a Susaeta

El bilbaíno tomó las riendas del Athletic el pasado mes de diciembre tras la destitución de Berizzo cambiando, por completo, la imagen del equipo. Según el diario Marca, Garitano firmará por una temporada, aunque podría ser con opción a una segunda en función de objetivos.

La continuidad del entrenador lleva aparejada la de Markel Susaeta, que este curso ha participado ya en 19 partidos. El centrocampista de 31 años es el capitán del Athletic y ha defendido en más de 500 partidos sus colores. “Desde hace meses mi entorno y yo sabemos lo que quiero y cuando haya alguna novedad ya la diremos“, decía recientemente el futbolista al ser cuestionado por su renovación.

Iturraspe y Mikel Rico no seguirán en el Athletic

Ander Iturraspe, de 30 años, no juega con el Athletic desde el pasado mes de septiembre; y Mikel Rico, de 34, no lo hace desde noviembre. Ambos están acostumbrados a no entrar en las convocatorias y terminan contrato a final de temporada, siendo libres para negociar con otros equipos desde enero.

En el caso de Iturraspe, se ha llegado a decir que Bielsa estaría interesado en volver a reencontrase con él en el Leeds, por lo que podría poner rumbo a la Premier en junio. En lo que respecta a Mikel Rico, fue relacionado con varios equipos de LaLiga Santander en verano, en especial con el Huesca, por lo que no se descarta una nueva ofensiva del cuadro oscense por él aunque no mantener la categoría.

Alkorta ya anuncio que habría jugadores que no seguirían

El director deportivo del Athletic, Rafael Alkorta, respondía así al ser cuestionado por las renovaciones pendientes en una entrevista para el diario As: “Tenemos que hablar con el entrenador cuando sea ya confirmado el año que viene y confeccionar la plantilla, ver lo que quiere y no. Me gustaría que se quedaran todos los jugadores. El fútbol nos indica que es muy difícil que sigan todos, con lo cual alguien no va a seguir“.