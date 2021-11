Garbiñe Muguruza ya es leyenda. La tenista española venció a Anett Kontaveit en dos sets 6-3 y 7-5 en la final del WTA Finals disputada en Guadalajara y hace historia para España. Se convierte en la primera española en coronarse maestra del tenis femenino y se une a Manolo Orantes y Álex Corretja como vencedores de las Finales ATP.

Después de imponerse a Paula Badosa en una épica semifinal, Muguruza, sexta cabeza de serie del torneo, venció a Kontaveit, en una hora con 38 minutos convirtiéndose en la primera jugadora de nacionalidad española en consagrarse en el Masters del circuito femenino. Palabras mayores.

