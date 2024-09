Garbiñe Muguruza aconseja a Rafa Nadal que se retire: «¿Por qué seguir en la pista?»

La ex tenista Garbiñe Muguruza dijo en una entrevista recientemente que Rafa Nadal «está preparado para retirarse». La nacida en Caracas anunció su retirada a los 30 años a finales del pasado mes de abril y un tiempo después ha hablado de lo que podría ser el futuro del 14 veces ganador de Roland Garros, al que aconsejó en cierta medida poner punto y final a su exitosa carrera en el tenis.

Está claro que Rafa Nadal está viviendo sus últimos días como tenista profesional y tras su renuncia a jugar la Laver Cup este fin de semana despertó todavía más dudas en torno a este asunto. El calendario del balear se desconoce y también sus planes a corto plazo después de que concluyera su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con sus derrotas en individual ante Novak Djokovic y en dobles con Carlos Alcaraz frente a los estadounidenses Austin Krajicek y Rajeev Ram.

Nadal, de momento no ha hecho ningún anuncio, pero su posible retirada está en el aire. Preguntado por ello, afirmó que no hay «ningún drama» si finalmente eso sucede. «Son decisiones que se van tomando y esta es una posibilidad. Llevo tiempo sin competir. Habrá otro que lo haga mejor. Cero problemas», dijo el español recientemente.

Garbiñe se ha pronunciado sobre su posible adiós, no sin antes hablar de los motivos de su propia retirada: «Estaba muy preparada para ello. La vida me estaba enviando señales físicas. Estaba deseando abrir un nuevo capítulo». «Nadal también está listo. Su cuerpo, su mente… todo. También es hora de disfrutar con su hijo. Le veo sonreír todo el rato con su hijo. ¿Por qué sigues en la pista? Ve a casa, coge el barco, ve a Mallorca… Pienso que dio todo lo que tenía», insistió Muguruza en Tennis.com.

Garbiñe respeta los tiempos de Nadal

Más de Garbiñe sobre Nadal. «Es difícil conocerle bien porque es muy tímido. Dijo que este era su último año, pero no compartió nada más. Yo no le pregunto sobre cuestiones personales», concluyó sobre este asunto una respetuosa Muguruza. Y, finalmente, habló sobre su corta etapa como ex tenista: «Pensaba que estaría más en casa, pero estoy viajando mucho, aunque en el buen sentido. No estoy estresada, no acarreo mis 55 raquetas, no estoy nerviosa. Soy feliz viajando de esta manera».

Las dudas con su próximo partido

Después de no alcanzar los mejores resultados en comparación con sus previsiones en Roland Garros y en los Juegos en categoría individual, en ambos casos debido a la mala suerte en los sorteos, Nadal busca algún otro objetivo en su carrera deportiva aún con la duda presente de si se enrolará en algún otro torneo oficial. Por el momento, lo único que se sabe es que disputará el torneo de exhibición del Six Kings Slam. Este es el único torneo que tiene Nadal confirmado de aquí hasta el final de 2024.

El Six Kings Slam es la próxima competición en la que participará Rafa Nadal y se disputa del miércoles 16 al sábado 19 de octubre en Riad, capital de Arabia Saudí, escenario de un torneo que copará la actualidad tenística después de la celebración del US Open, la fase de grupos de la Copa Davis, la Laver Cup y el Masters 1.000 de Shanghái.