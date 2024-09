Puerta abierta al regreso de Rafa Nadal junto a Alcaraz en la Copa Davis

El futuro de Rafa Nadal en el tenis es una incógnita, con las dudas en aumento después de la renuncia del balear a disputar la Laver Cup, pero aunque muchos piensan que la retirada podría ser inminente, el capitán español de Copa Davis, abre la puerta a volver a ver a Nadal sobre la pista en la Final a 8 que se disputará en Málaga. David Ferrer habló después del éxito rotundo de España en la Fase de Grupos de Valencia y se refirió a Rafa, reconociendo que hay opciones de que pueda estar en la alineación que luche por la Ensaladera en noviembre.

Nadal lleva sin competir desde el mes de agosto, cuando disputara los Juegos Olímpicos de París. El español dejó claro desde meses atrás que sus objetivos eran Roland Garros y la cita olímpica y a partir de ahí, no ha vuelto a competir, si bien confirma que continúa entrenando mientras disfruta de su familia. Se desconoce de manera oficial, por tanto, si Rafa volverá a jugar un torneo oficial, pero ahora la Copa Davis, con España ya clasificada, aparece como opción, con el plus de la adaptabilidad del campeón de 22 torneos de Grand Slam a la disciplina de dobles.

Después de sellar la clasificación para la Final a 8 de la Copa Davis 2024, el capitán David Ferrer dejó la puerta abierta al regreso de Rafa Nadal. Sí, he hablado con él. Todavía no lo sé, pero por qué no. Cabe esa posibilidad de que pueda estar con nosotros en Málaga. Sobre su renuncia a estar en Valencia, yo sabía que su objetivo eran los Juegos y luego decidir, también tenía vacaciones. Llevaba una gira compitiendo y jugando. A nivel amigo, ya no capitán, me pareció muy bien que no viniera a Valencia. Creo que no tocaba, que necesitaba esos días de descanso y de estar con su familia», comentó.

«Ha cargado pilas, y a partir de ahí, que él decida estar en Málaga o no es algo que ya hablaré con él. Ya se decidirá qué hacemos con él. Lo importante es que Rafa esté bien, yo sé que si está bien y con ganas, va a llegar a Málaga en muy buenas condiciones. A partir de ahí, no lo sé, tampoco te lo diría», añadía Ferrer, en la rueda de prensa posterior a la cita de Valencia.

Las dudas con la convocatoria de España

David Ferrer también dejó en el aire los que pueden ser los jugadores que participen en la Final a 8 de la Copa Davis, donde se puede realizar una convocatoria diferente a la de la Fase de Grupos, en función de los disponibles. «No lo sé, todavía queda tiempo. Ellos tienen que competir, iré a algunos torneos y decidiré. Lo bueno, entre comillas lo malo, es que tenemos a muchos jugadores buenos, predispuestos, grandes competidores, para estar en Málaga. Eso es algo bueno y malo porque alguno se tiene que quedar fuera, pero no tengo el equipo 100% claro», analizaba Ferrer.

En caso de que haya disponibilidad de Nadal, su presencia no se discute, debido a su trayectoria, experiencia, y el nivel que pueda dar tanto en individual como en dobles. Carlos Alcaraz y Marcel Granollers son los otros dos indiscutibles, cada uno en su disciplina, mientras que Roberto Bautista y Pablo Carreño, más aún tras ver el rendimiento dado en Valencia, parten con ventaja para la cuarta y quinta plaza, con la opción de que luchen, quién sabe si con el propio Rafa, por ser el número dos individual de España en la Final a 8 de Málaga.