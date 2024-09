Djokovic culpa a Rafa Nadal del mayor agujero de su carrera en el tenis

La rivalidad entre Novak Djokovic y Rafa Nadal es una de las mayores y más meritorias de la historia del deporte, hasta el punto de considerar a ambos, con permiso de Roger Federer, los dos mejores tenistas de todos los tiempos. El tenista serbio, que continúa en la élite a sus 37 años y recientemente ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, aseguró que ha colmado sus expectativas en lo que a su carrera se refiere, pero que si no ha podido hacerlo en un torneo en concreto es por culpa de Nadal y su extraordinario rendimiento.

Djokovic se refiere, lógicamente, a Roland Garros. El tenista considerado como el mejor de la historia, en base a sus títulos, cuenta en sus vitrinas con tres trofeos de la Copa de los Mosqueteros, que sin embargo se quedan cortos en comparación con los cuatro del US Open, los siete de Wimbledon o los diez en el Open de Australia. Nole se adapta muy bien a la tierra batida de París, como demostró recientemente en los Juegos Olímpicos, pero su máximo rival, Nadal, acotó este terreno hasta hacerse con el entorchado de campeón en 14 ocasiones.

«Sabes que ganar a Rafa Nadal en París es la montaña más alta que hay que escalar», comentó Djokovic en referencia al máximo reto en el tenis, debido a la supremacía de Nadal en Roland Garros. Nole hace estas declaraciones semanas después de vencer a Rafael en segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París, por un claro 6-1, 6-4, aunque, eso sí, con el español mermado por las lesiones y la inactividad de los últimos meses. «He ganado a Nadal en ‘su casa’, aunque no estaba en su mejor momento, pero, aun así, ganarle en París es algo enorme. Incluso en los Juegos Olímpicos, que tuvo problemas de lesiones y yo estaba en mejor forma que él», añadía el serbio.

En unas declaraciones para la emisora de su país, RTS, Novak Djokovic incidió en la conexión Nadal-Roland Garros y confirmó que si éste es el Grand Slam que menos veces ha ganado en su carrera deportiva, es debido al español y su rendimiento histórico en el grande parisino. «No hay otro motivo. Probablemente no, para ser completamente sincero. Para mí, pero para Federer también. Nadal fue imbatible allí durante mucho tiempo, solo perdió unas pocas veces en la Phillipe Chatrier. Cada vez que pisas esa pista, él es el favorito. Es el más grande, es la única razón por la que no tengo más títulos de Roland Garros», afirmaba Djokovic, que completó con una afirmación que no resulta exagerada, en lo moral. «Cada victoria contra Nadal allí vale el doble».

Nadal vs Djokovic en Roland Garros

Si nos centramos en los resultados de Novak Djokovic en Roland Garros y en sus tres títulos de campeón, hay que atribuir un mérito extra al tenista serbio, ya que en 2021 no sólo venció en París, si no que lo hizo después de derrotar en semifinales a Rafa Nadal, con el manacorí en buenas condiciones. También en 2015, en este caso en cuartos de final, Djokovic pudo con Nadal, en este caso sin un estado al 100% del español y sin victoria final de Nole, que sucumbió en la final con el suizo Stanislas Wawrinka.

Por su parte, Nadal ha derrotado a Djokovic en siete ocasiones en Roland Garros. La primera se produjo en 2006, con el serbio aún en ascenso y con sólo 18 años –por los 19 de un Rafa ya campeón– y la última en los cuartos de final de 2022. Entre medias, como elementos destacados, las finales de 2012, 2014 y 2020.