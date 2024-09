Rafa Nadal renuncia a jugar la Laver Cup

Rafa Nadal no jugará la Laver Cup. Todo hacía pensar que el tenista español reaparecería en el torneo que organiza Roger Federer, sin embargo, no será así. El Equipo Europa capitaneado por Bjorn Borg no podrá contar con una de sus grandes sus estrellas para la edición de 2024, que arranca la próxima semana (20-22 de septiembre) en el Mercedes Benz Arena de Berlín.

La cuenta oficial de la Laver Cup ha emitido un comunicado de Rafa Nadal en el que jugador desvela la triste noticia: «Estoy realmente decepcionado de compartir que no podré competir en la Laver Cup en Berlín la próxima semana», comienza diciendo el comunicado del ganador en dos ocasiones de esta competición por equipos (2017 y 2019) con el Equipo Europa.

«Esta es una competición por equipos y, para apoyar realmente al Equipo Europa, necesito hacer lo mejor para ellos y, en este momento, hay otros jugadores que pueden ayudar al equipo a conseguir la victoria», añade el ganador de 22 Grand Slams que lamenta no poder participar este año: «Tengo muchísimos recuerdos maravillosos y emotivos de haber jugado la Laver Cup y tenía muchas ganas de estar con mis compañeros de equipo y con Bjorn en su último año como capitán», afirmó.

A statement from @RafaelNadal regarding Laver Cup Berlin 2024: “I’m really disappointed to share that I won’t be able to compete at the Laver Cup in Berlin next week.

This is a team competition and to really support Team Europe, I need to do what’s best for them and at this… pic.twitter.com/Y9i0T61kbA

— Laver Cup (@LaverCup) September 12, 2024