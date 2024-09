Roger Federer habla sin tapujos sobre la retirada de Rafa Nadal

Roger Federer se ha pronunciado sobre la posible retirada de Rafa Nadal. Que ese día está cada vez más cerca es una realidad, y más viendo los problemas físicos que tiene el tenista de Manacor, aunque él no da demasiadas pistas. El helvético, gran rival en su carrera y buen amigo del español, aprovechó su visita a Nueva York para ver el US Open para hablar de este tema y valorar el estado del balear, que confía en que siga jugando «más tiempo del que se puede pensar».

Durante la entrevista, Roger desveló que mantuvo una charla con Rafa Nadal y aseguró que le dio pena que el ganador de 22 Grand Slams tuviera unos cuadros tan difíciles, tanto en Roland Garros como en los Juegos. Cabe recordar que el español se enfrentó a Alexander Zverev (actual subcampeón del torneo) en primera ronda del Grand Slam francés, mientras que en los Juegos, el sorteo determinó un emparejamiento con Novak Djokovic en segunda ronda, donde el serbio fue muy superior.

«Hablé con Rafa la semana pasada. Me quería preguntar algo y hablamos. Me dio un poco de pena que su verano no fuese tan bien como había planeado. En Roland Garros y los Juegos Olímpicos tuvo cuadros muy duros», comentó Federer al ser preguntado por el estado de Nadal. Desde los Juegos, Rafa no ha vuelto a competir.

El ex número uno del mundo renunció al US Open por los problemas físicos y el hecho de tener que cambiar de superficie, y optó por descansar. Lo más probable es que la próxima vez que le veamos en una pista de tenis sea en la Laver Cup a finales de este mes de septiembre, competición que organiza precisamente el tenista suizo.

Sobre el verano de su amigo Nadal, Federer dijo en una entrevista en el programa Today de la NBC que el español se veía con opciones de medalla tanto en individual como en dobles, donde formó pareja junto a Carlos Alcaraz: «Nadal esperaba ganar una medalla en los Juegos. Además, jugó el dobles con Alcaraz, y creo que ellos también esperaban ganar ahí una medalla».

Por último, el helvético se mojó sobre la gran pregunta que se hace todo el mundo hoy en día, la posible retirada de Rafa Nadal. Roger quiere que su amigo se retire de la forma que él quiera: «Puede hacer todo lo que quiera. Es uno de los tenistas más icónicos que hemos tenido en nuestro deporte. Espero que se retire de la forma que él quiera. Depende de él decidir cómo quiere despedirse. Deseo que juegue más tiempo del que se puede pensar, pero todo depende de su cuerpo».

Nadal se pronuncia sobre su regreso

El tenista español no quiere fijar una fecha a su regreso, no se pone plazos, aunque todo apunta a que podría acudir a la Laver Cup. De momento, se desconoce cuándo regresará Nadal a las pistas y él tampoco quiere dar pistas. «A día de hoy es más simple que antes. Estoy en una época distinta a la de hace 3, 4 o 5 años. He tenido muchos problemas físicos, una operación importante de cadera», comenzó diciendo.

«Me había tomado esta temporada como objetivo hasta las Olimpiadas y una vez terminadas era un tema de analizar cómo me sentía. Lo veía todo muy apretado, 5 sets, pista dura… era una decisión que tenía tomada», concluyó Rafa durante su entrevista en El Hormiguero.