Federer: «La rivalidad de Alcaraz y Sinner es como la mía con Nadal»

Roger Federer se ha atrevido a comparar la rivalidad que mantienen en la actualidad Carlos Alcaraz y Jannik Sinner con la que tuvo durante una década con Rafa Nadal. El ex tenista suizo se ha deshecho en elogios al actual número 1 del mundo, quién considera «una excelente noticia para el tenis» que se encuentre en lo más alto del circuito.

«Es una excelente noticia para el tenis», comenta Federer. «Y es fantástico que un italiano sea el número uno del mundo. Esto demuestra que el gran trabajo de los últimos años y la organización de numerosos torneos en Italia han llevado a buenos resultados. Basta pensar en cuántos italianos están surgiendo en este momento, desde Cobolli hasta Nardi, Arnaldi, Musetti, Sonego, Berrettini y Sinner. Y estoy seguro de que me he olvidado de alguien que Italia puede contar con una generación muy fuerte: es el número uno del mundo», comenta el ex número 1 del mundo sobre el actual número 1 del mundo.

«Se lo merece, está jugando muy bien y es un muy buen tipo, muy dulce. Lo sigo con mucho interés», prosigue. «¿Sinner y Alcaraz como yo y Nadal? Sí, no lo había pensado. Creo que cada tenista tiene sus propias rivalidades, y en varios aspectos todavía es pronto para hablar de ello. Pero Sinner y Alcaraz son de la misma generación, son muy fuertes y me parece que se respetan mucho. Empezaron con el pie derecho y promete ser un gran desafío. Es lindo verlos jugar».

Pero en los últimos días, Federer ha llevado a cabo varias declaraciones públicas. La anterior fue cuando se dio a conocer su documental (‘Federer: los últimos doce días’) donde cuenta cómo fueron sus últimos doce días como tenistas profesional antes de retirarse. El suizo habló también de Novak Djokovic y reconoció haberle subestimado en sus inicios.

«La primera vez que nos enfrentamos fue en Mónaco 2006 y recuerdo salir de la cancha y pensar que jugaba bien, pero no me convencía del todo. Veía fallos técnicos en él, como una empuñadura demasiado cerrada de derecha y un revés que era mucho menos fluido que ahora. Creo que no le di el respeto que merecía y lo demostró mejorando muchísimo en muy poco tiempo y convirtiéndose en un tenista increíble, simplemente monstruoso», declara Federer en el documental.

Federer ensalza también a Djokovic

«Llegó con su arrolladora personalidad y esa ambición sin límites que tanto le ha impulsado, y creo que eso puso a la defensiva a muchos aficionados», añade el suizo. «Honestamente, creo que la gente no ha sabido entender bien la personalidad de Novak Djokovic. Cuando he podido conocerle fuera de pista y obviando lo que dicen los medios o los fans, he podido ver que es un hombre que se preocupa mucho por su familia y tiene buenos valores», añadió el ex número 1 del mundo sobre el serbio.

En una entrevista hace varios meses, Federer explicaba lo que será el documental, que narrará el más inmediato final del jugador suizo, antes de una despedida que ahonda en el plano privado del jugador. «Es un reflejo de mi vida durante esos 12 días, que fueron duros e interesantes. Nunca dejo que nadie entre en mi vida privada, así que es un documental muy personal y refleja la relación que hay entre los tenistas del circuito», comentó. «Inicialmente, la idea era capturar los momentos finales de mi carrera tenística profesional para poder mostrárselos más adelante a mi familia y amigos», prosiguió.