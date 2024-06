Roger Federer confiesa que tiene enmarcada en su casa una foto con Rafa Nadal

Roger Federer y Rafa Nadal siempre han mantenido una gran relación fuera de la pista a pesar de su rivalidad dentro de la misma. El suizo confesó que tiene enmarcada en su casa la foto con el español de los dos llorando en la Laver Cup y él agarrando la mano del que ha sido su rival tantos años, como señal de agradecimiento. Aquella imagen de los dos tenistas dio la vuelta al mundo y se hizo viral.

«La tengo en casa, enmarcada, en un espacio donde tengo algunas imágenes de mi carrera; no quiero fotos por todos lados, así que las tengo en una zona específica. Y cuando paso por delante de ella, siempre me llama la atención porque refleja nuestra camaradería, nuestra amistad y también la rivalidad, todo en una sola imagen. Es un momento en el que ambos somos capaces de reflexionar sobre todo lo que acabábamos de vivir, recordando nuestra carrera y lo afortunados que hemos sido de ser tenistas, de haber podido convertir nuestra afición en una profesión de ensueño. Eso es lo que significa para mí esa foto. Fue un gran momento, corto; coger su mano durante un segundo y, básicamente, mostrarle mi agradecimiento a través de ese toque», dijo el helvético.

Federer también que llegó a pensar que Nadal se retiraría antes que él: «Había señales que nos hacían sentir que Rafa no estaba bien y que no iba a durar tanto como lo ha hecho. No pensaba que yo pudiera jugar más allá de los 37 o los 38, y lo mismo para él, pero entonces encuentras otra vez un lugar en el que empiezas a sentirte mejor. Soy feliz de haberme ido el primero, para que ellos también tengan una fase en sus carreras en las que no esté yo, porque yo tuve ese momento antes de que aparecieran Rafa, Novak y Andy. Así que estoy contento de que ellos todavía sigan jugando y peleando con sus problemas y sus asuntos físicos».

«Pero sí, me preocupaba que Rafa se pudiera ir y, de hecho, pensé que podía llegar a hacerlo tras ganar a Medvedev en la final del Open de Australia de 2022; pensé que tal vez lo haría allí o en Roland Garros. Hubiera sido increíblemente feliz por él, pero a la vez hubiera supuesto un shock para mí», señaló Roger en una entrevista a El País por el estreno de su documental Federer: Twelve Final Days, que revive los últimos días de su carrera, que estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 20 de junio.

Durante la entrevista, Federer reconoció que será duro ver cómo se retiran sus dos ‘archienemigos’ Nadal y Djokovic: «Para mí también va a ser muy interesante ver cómo viviré la retirada de cualquiera de ellos porque, para ser sinceros, después de haber jugado 40 o 50 partidos y de haber hablado tanto sobre ellos, verlos terminar tiene que ser duro. Será duro».

Federer y la comparación con Djokovic

Al principio decían que Federer era un tenista aburrido por su estilo y luego acabó convirtiéndose en una referencia para todos, y uno de los mejores de la historia: «Decían que era aburrido. Te encasillan… Así que debes aceptarlo y luchar contra eso. Mientras todo el mundo amaba la rivalidad entre Rafa y yo, de repente irrumpió Novak solo, desde ese punto de vista, como el tercero, y… creo que es increíble cómo ha sido capaz de desarrollarse como jugador y también como persona».

Sobre el momento de su retirada, el suizo dijo: «Me hubiera gustado tener una última oportunidad para jugar, pero al mismo tiempo sentí alivio por no tener que pasar de nuevo por todas esas emociones brutales del dolor, del estar al cien por cien y del tener que jugar delante de la multitud. Al final, uno quiere estar al cien por cien para poder competir contra los mejores, pero sentía que eso ya no iba a ocurrir otra vez. Así que decidí parar y, de hecho, me siento muy feliz de haber tomado la decisión».