Federer pide a Nadal que no se retire: «Me gustaría que siguiera en el circuito un poco más»

Si hay un tenista que fue el gran rival, y también gran amigo, de Rafa Nadal en toda su carrera fue Roger Federer. Español y suizo protagonizaron una de las grandes rivalidades de la historia del tenis y del deporte, ambos con un estilo de juego diferente, pero con la misma caballerosidad y elegancia tanto en la pista como fuera de la pista. Ahora, Federer pide a Nadal que aguante un poco más y que siga jugando al tenis.

«Creo que Nadal todavía es capaz de hacer una gran racha en Roland Garros», dijo Federer en un acto previo al torneo de París, segundo Grand Slam del año, y sin duda la competición más especial de Nadal. En ese acto, Roger expresó que le gustaría ver prolongar su carrera a Rafa «el mayor tiempo posible».

Estas declaraciones coinciden en el tiempo con otras de Nadal, que este sábado abrió la puerta a jugar en Roland Garros en el año 2025. «Es una gran opción de que sea mi último Roland Garros, pero no lo puedo decir al 100 por 100. No quiero cerrarme la puerta. Este sitio es mágico para mí», dijo Rafa en la previa de su estreno en la tierra batida de París, un regreso que será este lunes y en un durísimo partido ante Zverev, número 4 del mundo.

En sus declaraciones, Roger Federer espera que Rafa Nadal pueda hacer un gran Roland Garros: «Creo que sí. El día de descanso entre las rondas es lo que necesita. Luego están los cinco sets y esa es otra incógnita a la que él mismo no puede responder, pero tenía tanta ventaja en su mejor época que sigo pensando que es capaz de hacer un gran Roland Garros».

Federer elogia a Nadal

Para el suizo, «si Rafa dice adiós al tenis, lo hará en la cancha». «Espero que juegue mucho más tiempo de lo que pensamos en este momento, pero es su cuerpo el que tendrá que decidir», añadió Roger Federer en otras declaraciones al medio Telematin. Federer se sigue declarando «un gran fan de Rafa» en un ejemplo de deportividad y elegancia.

Conocida la gran amistad que tiene con Nadal, Federer fue preguntado por si conoce cuándo se retirará Rafa, algo que Roger no sabe: «No sé nada, pero me gustaría que acabara como él ha decidido, con su familia y su equipo. Me gustaría que siguiera en el circuito un poco más de lo que la gente cree. He oído muchas cosas, que el final podría ser durante este Roland Garros o después de los Juegos Olímpicos, o que seguirá aquí el año que viene, cosa que espero de verdad».

Rafa Nadal inicia su camino en Roland Garros 2024 hacia su decimoquinto título en este Grand Slam donde ha celebrado tanto. Su primer rival será un duro y exigente Alexander Zverev, por lo que el manacorí tendrá que darlo todo sobre la arcilla de la Philippe Chatrier para intentar cargarse al alemán y seguir vivo en este torneo que tanto le gusta.