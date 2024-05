Nadal abre la puerta a jugar en Roland Garros 2025: «Es un sitio mágico»

Rafa Nadal debuta en Roland Garros 2024 en un durísimo partido, cortesía del azar, contra Alexander Zverev, pero en caso de caer ante el alemán, favorito sobre el papel, esta podría no ser la última vez que veamos al 14 veces campeón sobre las pistas que le llevaron a la leyenda del tenis. Nadal compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa a su debut y, además de analizar su estado y opciones en el torneo de París, abrió la puerta a volver en 2025 a Roland Garros.

«Es una gran opción de que sea mi último Roland Garros pero no lo puedo decir al 100 por 100. No quiero cerrarme la puerta. Este sitio es mágico para mí», comentaba Nadal ante los medios, en una declaración que llena de esperanza al espectador de tenis, si bien la opción más probable sigue siendo la de la retirada en un año 2024 preparado para ello, como se ha encargado de adelantar el balear en varias ocasiones. «No voy a decir que es mi último Roland Garros, lo siento», confirmaba Rafa.

Nadal, que antes de acudir al encuentro en sala de prensa vio como 10.000 espectadores llenaban la Suzanne Lenglen en su entrenamiento, habló del sorteo del cuadro final de Roland Garros y del partido con Alexander Zverev en primera ronda. «Estaba jugando al parchís y me dijeron que jugaba con Zverev. Al no ser cabeza de serie lo podía esperar. Hay que aceptarlo. No sabes si es mala suerte, a priori no es un buen sorteo. Viene de ganar un Masters 1000 como el de Roma», analizó Rafa, que jugará el lunes ante Zverev.

El optimismo en torno a la figura de Nadal viene limitado y marcado por el choque con Zverev, pero el propio Rafael confirma que sus sensaciones hasta el momento en los entrenamientos en Roland Garros son buenas. «Dije después de Roma que mis sensaciones me decían que podía mejorar. Necesitaba comprobar cómo estaba después, en términos de tenis, mentalmente, y me sentí bien en ambos sentidos, físicamente he mejorado de diferentes maneras, no tengo tantas limitaciones», explicaba el campeón español. «Lo siento, pero no voy a decir al 100% que este es mi último Roland Garros, porque vengo de un largo proceso de recuperación y me siento mejor ahora», confirmó.

Nadal analiza el partido con Zverev

Para terminar, Nadal volvió a analizar el duro partido que le espera el lunes con Alexander Zverev, al que hubiera preferido medirse en la segunda semana de Roland Garros. «No estoy ansioso, es una primera ronda superdifícil, pero en mi mente está hacer algo diferente, ser competitivo, aunque no he jugado partidos a cinco sets en muchísimo tiempo. Me estoy preguntando cosas yo mismo, pero la respuesta la tendré el lunes. Este partido hubiera sido mejor más adelante, pero…», completó.

Nadal y Zverev se medirán en un partido que ya tiene día confirmado, el lunes 27 de mayo, y un horario aún por sellar por parte de la organización. En juego estará el pase a segunda ronda en uno de los partidos con mayor nivel en primera ronda de la historia de un Grand Slam, y en el que Rafael Nadal, si pierde, podría despedirse de Roland Garros para siempre… o hasta el año que viene.