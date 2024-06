Federer desvela su mayor error con Djokovic: «No le respeté como se merecía»

El próximo 20 de junio saldrá a la luz uno de los documentales más esperados sobre Roger Federer donde se conocerán cómo fueron los últimos días como tenista profesional. Pese a todavía no haber sido publicado, ya se han conocido algunos testimonios del suizo donde hace referencia a cómo fue su relación con Novak Djokovic en el momento en el que irrumpió en el circuito en comparación con ahora.

Dentro de este documental se ha desvelado uno de los mayores arrepentimientos de la carrera de Federer. El ex tenista suizo ha declarado que no respetó «como se merecía» a Novak Djokovic cuando irrumpió en el circuito. Retirado desde 2022, el ex número 1 del mundo ha alagado al que es el tenista con mayor número de Grand Slams y con el que mantuvo una de las mayores rivalidades de la historia del deporte.

«La primera vez que nos enfrentamos fue en Mónaco 2006 y recuerdo salir de la cancha y pensar que jugaba bien, pero no me convencía del todo. Veía fallos técnicos en él, como una empuñadura demasiado cerrada de derecha y un revés que era mucho menos fluido que ahora. Creo que no le di el respeto que merecía y lo demostró mejorando muchísimo en muy poco tiempo y convirtiéndose en un tenista increíble, simplemente monstruoso», declara Federer en el documental.

En el documental llamado ‘Federer: los últimos doce días, y que ha sido filtrado por The Telegraph que emitirá Prime Video a partir del 20 de junio, el suizo explica la rivalidad que tuvo con Rafa Nadal y lo que supuso para el circuito y los aficionados un nuevo rival a batir:»Mi rivalidad con Rafa era espectacular y nos llevábamos genial. Cuando irrumpió Novak, creo que mucha gente pensó que el tenis no necesitaba un tercer hombre».

«Llegó con su arrolladora personalidad y esa ambición sin límites que tanto le ha impulsado, y creo que eso puso a la defensiva a muchos aficionados», añade el suizo. «Honestamente, creo que la gente no ha sabido entender bien la personalidad de Novak Djokovic. Cuando he podido conocerle fuera de pista y obviando lo que dicen los medios o los fans, he podido ver que es un hombre que se preocupa mucho por su familia y tiene buenos valores», zanja el ex número 1 del mundo.

El documental de Federer

En una entrevista hace varios meses, Federer explicaba lo que será el documental, que narrará el más inmediato final del jugador suizo, antes de una despedida que ahonda en el plano privado del jugador. «Es un reflejo de mi vida durante esos 12 días, que fueron duros e interesantes. Nunca dejo que nadie entre en mi vida privada, así que es un documental muy personal y refleja la relación que hay entre los tenistas del circuito», comentó. «Inicialmente, la idea era capturar los momentos finales de mi carrera tenística profesional para poder mostrárselos más adelante a mi familia y amigos», añadía Roger en rueda de prensa.

El documental de Roger Federer estará dirigido por Asif Kapadia, quien cuenta con un Oscar en sus vitrinas, y producido por Lafcadia Productions y George Chignell, este último en calidad de coproductor.