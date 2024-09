Rafael Nadal fue el invitado de lujo con el que Pablo Motos abrió la nueva temporada de El Hormiguero. El tenista español acudió al programa de Antena 3 con una sonrisa en la cara y respondió a todo tipo de preguntas, algunas más comprometidas que otras, como por el ejemplo lo sucedido en torno a Sinner y su extraño positivo por dopaje que finalmente ha quedado sin sanción. A lo que no respondió fue a una cuestión que el presentador le puso sobre la mesa tras pronunciarse sobre otros temas tanto personales como profesionales.

Y es que Pablo Motos le preguntó por cómo lleva «el vicio de la Nutella», algo que para Rafa Nadal fue complicado de responder, frenando a Motos con una ingeniosa respuesta a su delicada pregunta. «Ahora nos escucha demasiada gente, e igual… tengo a la nutricionista por ahí escuchando, con lo cual diré que poco». El presentador seguía con el tema, y el balear dijo que «cuando vengan a hacer las pinzas (pruebas de grasa corporal) ya veremos cómo va el tema».

Para quitar hierro al tema, Pablo Motos contó acto seguido que el pasado viernes se dio un «atracón» de Nutella porque estaba nervioso por estrenar la nueva temporada de El Hormiguero. «Esto viene porque me acordé de ti el viernes, porque me di un señor atracón, porque estaba nervioso por este lunes. Así que pillé un bote y casi me lo acabó, pero bueno… el tema es si a lo largo de toda tu vida, alguna vez, has acabado con un bote entero de Nutella». «¿De cuántos gramos?», preguntaba irónicamente el tenista, provocando la risa del presentador y de todo el público.

Nadal se moja sobre otros temas

«A día de hoy es más simple que antes. Estoy en una época distinta a la de hace 3, 4 o 5 años. He tenido muchos problemas físicos, una operación importante de cadera. Me había tomado esta temporada como objetivo hasta las Olimpiadas y una vez terminadas era un tema de analizar cómo me sentía. Lo veía todo muy apretado, 5 sets, pista dura… era una decisión que tenía tomada», dijo sobre su posible regreso a las pistas.

En cuanto al positivo de Sinner, dijo esto: «Yo tengo una virtud o un defecto, creo en la buena fe de la gente. No creo que Sinner se haya querido dopar y la justicia es la justicia y no creo que sólo se tenga que gustar cuando se resuelve a la manera que nosotros pensamos. Yo creo en la justicia y creo en los órganos que deben tomar decisiones y las toman en base a lo que creen que es lo correcto. Creo que si no le han sancionado es que ha sido porque creen que no es suficiente. Lo creo así, la opinión de los otros es totalmente respetable».

Un Nadal que no quiere todavía pensar en la retirada: «Lo entiendo. Son muchos años, he pasado por muchos problemas físicos, especialmente estos últimos dos años. La pregunta es normal pero yo no puedo convivir diariamente pensando en la retirada. Lo que he hecho es darme un margen, darme la opción de disfrutar jugando al tenis y es lo que estoy haciendo, disfrutar del día a día y siempre digo lo mismo, dejarme tomar mi decisión cuando lo tenga claro. Dije no me metáis cada día la retirada porque me acabo creyendo que me tengo que retirar».

Por último, habló de su hijo y su faceta como padre: «Me ha cambiado absolutamente porque puedo perder pero volver a casa te cambia el humor. A nivel deportivo me ha cambiado drásticamente siempre le digo ‘Papá, una patata’ porque casi que llegó a este mundo no hemos ganado casi ningún partido».