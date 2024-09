Nadal se moja con el caso Sinner: «No creo que se haya querido dopar»

Rafa Nadal fue el invitado estrella de El Hormiguero en el estreno de la 19ª temporada de uno de los programas de entretenimiento más reconocidos del access prime time de la televisión española. El tenista balear charló durante unos minutos con Pablo Motos, conductor del show, y repasó varios temas de actualidad, como el caso Sinner y su positivo por dopaje, así como también otros asuntos cotidianos, de su familia y, por supuesto, también de su futuro profesional.

Objetivos y renuncia al US Open

«A día de hoy es más simple que antes. Estoy en una época distinta a la de hace 3, 4 o 5 años. He tenido muchos problemas físicos, una operación importante de cadera. Me había tomado esta temporada como objetivo hasta las Olimpiadas y una vez terminadas era un tema de analizar cómo me sentía. Lo veía todo muy apretado, 5 sets, pista dura… era una decisión que tenía tomada».

Ceremonia de los JJOO

«Sentí mucho agradecimiento a París por haberme dado ese momento y regalarme algo que es para el resto de tu vida y después, antes de subir las escaleras que había para subir al escenario donde Zidane me pasó la antorcha, estaba emocionado. Mucha emoción antes de salir, pero cuando sales disfruté del momento, que es algo único y nunca vuelve».

Positivo de Jannik Sinner

«Yo tengo una virtud o un defecto, creo en la buena fe de la gente. No creo que Sinner se haya querido dopar y la justicia es la justicia y no creo que sólo se tenga que gustar cuando se resuelve a la manera que nosotros pensamos. Yo creo en la justicia y creo en los órganos que deben tomar decisiones y las toman en base a lo que creen que es lo correcto. Creo que si no le han sancionado es que ha sido porque creen que no es suficiente. Lo creo así, la opinión de los otros es totalmente respetable».

Reacción ante el público

«Me da vergüenza. Una cosa es cuando estás jugando, pero cuando te sientes el centro de atención no he perdido el punto de timidez que tenía de pequeño. En Roma, después de la paliza que me pegaron pensando que era mi último partido ahí, hay un puente que pasamos en el que había mucha gente y cuando pasé saludando me costó porque no sabía muy bien qué hacer. Me siento fuera de mi hábitat natural, pero intento responder, aunque muchas veces no sepa qué hacer. Aprecio mucho el cariño que me dan en todo el mundo. En España está fuera de toda duda, pero en Francia y en París es algo muy especial. Los dos primeros años fueron más complicados por diferentes motivos, pero más adelante ha sido una historia impresionante y me he sentido muy querido y apoyado».

Recibimientos curiosos

«Cuando entro a los aviones, a veces me dicen ‘Vamos Rafa’».

El dobles con Alcaraz en París

«En el dobles las cosas cambian muy rápido, sabíamos que había que jugar con una energía muy rápida para contrarrestar las deficiencias que teníamos y lo intentamos, perdimos pero fue una experiencia super bonita».

¿El peor sitio para que te den un pelotazo?

«Hay uno que es doloroso (risas). Es más habitual que te den un pelotazo si juegas muy poco que si juegas mucho porque ya sabes más o menos donde te pueden tirar. Pero a veces no controlas y puede pasar».

Las comparaciones con Alcaraz

«No creo que le perjudique. Carlos es lo suficientemente bueno para que no le afecte. Él tiene que seguir con su camino, es una gran coincidencia que después de una carrera como la que yo estoy teniendo salga alguien como Carlos. Es difícil que en el mismo país salga después de mí un jugador que va a ser seguramente uno de los mejores de la historia».

La Villa Olímpica

«En la Villa Olímpica no teníamos ni mesa para jugar al parchís. A nivel de comodidad y de descanso es peor que lo que estás acostumbrado, pero si vas a unos Juegos Olímpicos tienes que ir a la Villa Olímpica, porque es una vez de cada cuatro años. Yo siempre he estado en la Villa y siempre lo he disfrutado. Es un poco caos, hay que organizar para miles de personas, pero te vas ubicando, al día siguiente es menos desastre».

La retirada del tenis

«Lo entiendo. Son muchos años, he pasado por muchos problemas físicos, especialmente estos últimos dos años. La pregunta es normal pero yo no puedo convivir diariamente pensando en la retirada. Lo que he hecho es darme un margen, darme la opción de disfrutar jugando al tenis y es lo que estoy haciendo, disfrutar del día a día y siempre digo lo mismo, dejarme tomar mi decisión cuando lo tenga claro. Dije no me metáis cada día la retirada porque me acabo creyendo que me tengo que retirar».

‘Sin objetivos’ en 2024

«Ahora mismo se han terminado durante el año los objetivos que tenía marcados, esperaba estar más sano de lo que he estado, me ha costado. Llegué a un buen momento a Roland Garros, no tuve un sorteo muy adecuado y el primer día me mandaron para casa. Ahora me doy mi tiempo, estoy disfrutando de otras cosas pero entrenando cada día».

Relación con Roger Federer

«Es difícil ser amigo de verdad de un rival. Roger es un gran compañero, hemos competido por muchas cosas en gran parte de nuestras carreras y creo que la gente que es normal termina teniendo un gran respeto y aprecio por su rival. Creo que hemos llevado nuestra rivalidad de una manera adecuada».

Su hijo

«Me ha cambiado absolutamente porque puedo perder pero volver a casa te cambia el humor. A nivel deportivo me ha cambiado drásticamente siempre le digo «Papá, una patata» porque casi que llegó a este mundo no hemos ganado casi ningún partido».