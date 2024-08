Rafa Nadal renuncia al US Open y volverá a competir en la Laver Cup

Rafa Nadal ha anunciado que renuncia a jugar el US Open, el último Grand Slam de la temporada y ha fijado su fecha de regreso para la Laver Cup, el torneo que enfrenta a Europa con el resto del mundo. Después de despedirse en los Juegos Olímpicos tras caer en el cuadro individual de manera contundente ante Novak Djokovic y en los cuartos de final en dobles, donde formaba pareja con Carlos Alcaraz, ha revelado sus planes de cara al futuro más inmediato y pasan por no estar en Nueva York.

«Hola a todos, les escribo hoy para contarles que he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar del que tengo recuerdos increíbles. Echaré de menos esas sesiones nocturnas eléctricas y especiales en Nueva York, en la Arthur Ashe, pero no creo que pueda dar el 100%», ha destacado Nadal en un comunicado.

Además, el tenista manacorí ha querido dar las «gracias» a los «fans de Estados Unidos en particular». «Los echaré de menos a todos y los veré en otra ocasión. ¡Mucha suerte a todos en el siempre increíble US Open!», ha destacado. Por último, ha puesto fecha a su regreso: «Mi próximo evento será la Laver Cup en Berlín».

Hi all, writing today to let you guys know that I have decided not to compete at this year’s US Open a place where I have amazing memories.

I will miss those electric and special night sessions in NYC at Ashe, but I don’t think I would be able to give my 100% this time.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 7, 2024