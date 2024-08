El tenista que celebra públicamente la derrota de Nadal y Alcaraz

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz vieron como el sueño, suyo propio y de casi toda España, de verles con una medalla colgada al cuello en los Juegos Olímpicos de París, se desvanecía en un partido fatídico de cuartos de final de dobles en los que quedaron eliminado por dos especialistas en la disciplina, los estadounidenses Austin Krajicek y Rajeev Ram. Tanto Nadal como Alcaraz fueron durante todo el torneo conscientes de sus posibilidades y respetuosos, pero Mate Pavic, otro de los denominados doblistas del circuito ATP, salió al paso con una reivindicación y celebración que ha derivado en la polémica en las redes sociales.

El tenista croata, que se dedica, como Krajicek y Ram, actualmente sólo a la disciplina de dobles, celebró en su cuenta oficial de las redes sociales el triunfo de Estados Unidos sobre España en el partido de dobles de los Juegos Olímpicos. No fue un ataque directo hacia Nadal y Alcaraz, pero sí una reivindicación hacia la figura del doblista y el posible menosprecio que han podido sentir en una competición como la de París 2024 en favor de duplas de tenistas habituales en individuales como Rafa y Carlos u otras como la formada por Taylor Fritz y Tommy Paul, también de EEUU, o la de Andy Murray y Daniel Evans, de Gran Bretaña, por citar a las más prolíficas en el cuadro de los Juegos.

«Bien hecho chicos. Veo que los tenistas especialistas en dobles no son tan malos como todo el mundo del tenis puede pensar», escribió Mate Pavic, de 31 años y ex número uno del mundo de dobles, en una de sus stories de Instagram, junto a un emoticono que simula aplausos y una foto en la que aparecen Krajicek y Ram y el resultado favorable ante el dúo español formado por Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, en partido correspondiente a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París.

Mate Pavic celebrates a win of doubles specialists over Nadal/Alcaraz, who have combined 26 Grand Slam singles titles pic.twitter.com/jAdeTdSxV4

— José Morgado (@josemorgado) August 1, 2024