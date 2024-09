España completa el pleno de victorias en la Copa Davis sin Alcaraz ni Bautista

España estará en la Final a 8 de la Copa Davis 2024 y después de la confirmación de la clasificación del pasado viernes, este domingo, el equipo, sin necesidad de contar con Carlos Alcaraz ni con Roberto Bautista, venció a una potencia como Australia en un triunfo encarrilado por Pablo Carreño en el primer partido y cerrado por la pareja de dobles, formada por Pedro Martínez y Marcel Granollers, que tumbaron a los especialistas Purcell y Ebden en tres sets.

Ganar a Francia selló el billete a Málaga pero la última eliminatoria debía disputarse y España se citaba con Australia, también clasificada a la Final a 8 de la Copa Davis. En el formato habitual, de dos individuales y el dobles decisivo, el equipo español presentaba cambios notables. En lugar de Roberto Bautista y Carlos Alcaraz, héroes ante galos y checos, entraban Pablo Carreño, que sería el número dos, y Pedro Martínez, improvisado número uno y, además, a la postre pareja de dobles de Marcel Granollers.

Australia también cambiaba, en su caso al número dos, el número 29 del ranking ATP, Jordan Thompson, en lugar de Kokkinakis. Pablo Carreño, número dos español, contaba con su oportunidad y aunque las cosas no empezaron nada bien para el asturiano, una nueva remontada esperaba en la Fuente de San Luis, para delirio de los presentes.

Carreño pudo levantar el 2-6 inicial y empató el encuentro, con el mismo marcador, rondando la hora y media. Aún quedaría más épica a cargo de Pablo, que no se rindió con un 4-1 en contra en el tercer set y remontó, en el alambre, para dar la estocada definitiva a Thompson en el tercer set. Las cifras del primer punto para España eran de 2-6, 6-2 y 7-6 como resultado final.

Triunfo de Carreño y del dobles

La ovación para Pablo Carreño fue majestuosa, a la altura de la actuación de otro veterano renacido para la Copa Davis. Después de 15 meses lesionado, el asturiano demuestra que es un activo a tener en cuenta para la Final a 8 de Málaga. El siguiente turno era para Pedro Martínez, que no era favorito ante Alexei Popyrin y no pudo ante el poderío en pista rápida de un tenista que ya ha ganado este año un Masters 1000 y a Novak Djokovic en el US Open.

Martínez, que dio la talla antes de caer por 6-4, 6-4 ante Popyrin, sería el elegido por David Ferrer para formar pareja de dobles con Marcel Granollers. La pareja española tendría el desafío de enfrentarse a dos expertos en parejas como Ebden y Purcell, pero el empuje de la afición y la compenetración de Pedro y Marcel en su cuarto partido juntos hizo que el triunfo final se quedara del lado español, con una nueva remontada y resultado de 5-7, 6-4, 6-4. España estará en Málaga y lo hace como líder del Grupo B de Valencia, en un éxito absoluto de semana.