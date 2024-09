De la Fuente: «Ver tantas camisetas de España en los entrenamientos y los partidos me encanta y me emociona»

Luis de la Fuente, en una entrevista concedida a OKDIARIO, no pudo ocultar lo feliz que le hace el ver como todo un país se ha volcado con la selección española tras ganar la Eurocopa el pasado 14 de julio frente a Inglaterra en Berlín. El fervor por el combinado nacional ha resurgido y está a niveles parecidos a lo que se vivió con los campeones del mundo en 2010.

«A mí lo que más me gusto en el entrenamiento del lunes fue ver a tanta gente joven y el 90 por ciento con la camiseta de España. Eso me encanta y me emociona. Yo siempre demando que a los partidos de la selección los aficionados vengan con la camiseta del combinado nacional y no con la de los clubes. Todos tenemos un equipo y me parece fantástico, pero de España tenemos que ser todos y serlo de manera unificada, ya que es lo que nos une», aseguró a OKDIARIO.

Luis de la Fuente, que en su primera rueda de prensa pisió a 48 millones de jugadores y no de seleccionadores, añadió lo siguiente: «Todavía podemos mejorar. Cuando dije eso también dije que había que recuperar el espíritu de unida que se vio en 2010. Creo que ahora lo hemos conseguido. Por lo tanto, el reto ahora es mantenerlo en el tiempo. Debemos buscar un equilibrio que nos lleve a sentir siempre a España en una misma dirección, ya que es la representación del país y hay que entenderlo como un orgullo».

El segumineto por la selección española se ha disparado tras ver como los hombres de Luis de la Fuente hicieron hisitoria ganando la cuarta Eurocopa en la historia de España. En todas las ciudades y pueblos de España se puede ver a aficionados con la camiseta del combinado nacional, algo que también se ha trasladado al extranjero.