La Fórmula 1 da sus explicaciones sobre la injusta sanción a Fernando Alonso

La Fórmula 1 ofreció sus explicaciones a la sanción de 10 segundos impuesta a Fernando Alonso. Al parecer, uno de los mecánicos de Aston Martin se apoyó con el gato en el monoplaza. El piloto asturiano paró en boxes aprovechando el safety car tras el problema en el motor de su compañero, Lance Stroll, que no pudo continuar. En esta parada cumplió la primera penalización de cinco segundos, por su posicionamiento en la salida.

Taking a closer look at that all-important pit stop 🔎#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/P9O1lnqWaN

— Formula 1 (@F1) March 19, 2023