Fernando Alonso atendió a los medios de comunicación tras conocer que la FIA le había sancionado con 10 segundos para quitarle de esta manera su podio número 100 en el Gran Premio de Arabia Saudí. El piloto asturiano montó en cólera contra la FIA afirmando que le daba igual mientras esbozaba una sonrisa.

«Me da igual. Si me lo quitan antes de subirme me hubiese dolido un poco más, pero después de la celebración, del champagne, de tener a todos nuestros sponsors en el podio y después de 35 vueltas que tuvieron para pensar la penalización y no tuvieron tiempo aparentemente, me da igual», afirmaba Fernando Alonso tras conocer que había terminado cuarto en el GP de Arabia Saudí.

🚨 Las declaraciones de Alonso en el micrófono de DAZN. CÁTEDRA.pic.twitter.com/nhWADfIXGv — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) March 19, 2023

«Estamos ahora viendo, porque al parecer el equipo no está de acuerdo. No ve la penalización. A ver lo que pasa al final pero que me quiten lo bailao. He disfrutado el podio y la FIA no ha quedado muy bien porque han tenido una hora para dar la penalización y lo han hecho todo mal», culminaba el piloto asturiano mientras cargaba contra la FIA.