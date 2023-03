La norma obliga a la FIA a devolver el podio a Fernando Alonso

Fernando Alonso recibió dos penalizaciones en el Gran Premio de Arabia Saudí y la segunda, de 10 segundos una vez acabada la carrera, le quitó el podio número 100 al asturiano conseguido tras otra magnífica carrera. Aston Martin no está de acuerdo con la penalización impuesta por la FIA y la norma podría darle la razón.

El artículo 54.4 c por el que sancionaron a Ocon en el primer Gran Premio de la temporada hace dos semanas dice que «no se puede trabajar». Pero en este caso, con el AMR23 de Fernando Alonso, Aston Martin no empezó a trabajar, solamente golpeó el gato.

Tras conocer que finalmente había terminado cuarto por una injusta penalización, Fernando Alonso explicó la visión de su escudería ante los medios de comunicación: «Estamos ahora viendo, porque al parecer el equipo no está de acuerdo. No ve la penalización. A ver lo que pasa al final pero que me quiten lo bailao. He disfrutado el podio y la FIA no ha quedado muy bien porque han tenido una hora para dar la penalización y lo han hecho todo mal».