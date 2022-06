Dennis Foggia ha dado un paso más este sábado y ha firmado el mejor tiempo en el libre tres del GP de Cataluña. El piloto del Leopard empezaba la mañana como el tercero más rápido, a casi tres décimas del tiempo de Izan Guevara. Pero esta mañana ha puesto una marcha más y ha marcado el mejor crono del FP3 batiendo a Sergio García a falta de dos minutos para el final de la sesión.

El italiano arrancaba con fuerza el libre tres al batir desde el inicio el tiempo de Izan Guevara. Apenas tardó unas vueltas en colocarse en primera posición, mientras las Aspar sufrían en el inicio. El calor pegaba menos que el viernes y eso provocó que casi todos mejoraran su tiempo, tanto es así que Guevara cayó hasta la novena posición.

El piloto mallorquín también mejoró su tiempo pero no fue suficiente para colocarse en los puestos de cabeza, aunque esa novena posición le valió para meterse directamente en la Q2. Por otro lado, su compañero de box y líder del Mundial, Sergio García, aceleró al final y lograba batir el tiempo de Foggia para colocarse en cabeza a pocos minutos de cruzar la bandera a cuadros.

Desgraciadamente el italiano todavía tuvo tiempo de mejorarlo y volver a ponerse en primera posición de nuevo. Las KTM también rodaron rápido, Holgado y Masiá terminaron cuarto y quinto respectivamente, con el español David Salvador en tercera posición. Habrá que esperar a la qualy pero todo apunta que la pole estará entre Foggia, las Aspar y quizás las KTM. Están siendo los más rápidos del fin de semana hasta el momento. Se avecina una bonita batalla por la pole.

The Q2 slots are set! ✅

Some impressive performances! One to note is fill-in rider @davidsalvador38 in 3rd! 👏👏👏#Moto3 | #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/1HWFqAuyvv

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 4, 2022