La FIFA actúa contra la Juventus y manda un serio aviso al Barcelona

La FIFA ha mandado un serio aviso al Barcelona de lo que puede hacer a raíz del ‘caso Negreira’. El máximo organismo del fútbol mundial, a petición de la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) ha decidido que las sanciones que aplicó la Federación italiana por el escándalo de las plusvalías ficticias de la Juventus tengan una aplicación a nivel global.

«Tras una petición de la FIGC, se ha decidido extender las sanciones a los distintos directivos futbolísticos para que tengan efecto a nivel mundial», comenta la FIFA. Los castigados del club bianconero son Andrea Agnelli, el ex vicepresidente Pavel Nedved y el ex consejero delegado Maurizio Arrivabene, pero el único que se encuentra en activo es Fabio Paratici, que tendrá que dejar sus funciones como director deportivo del Tottenham durante 30 meses.

El ex director deportivo de la Juventus y ahora en el conjunto inglés no podrá desarrollar «actividades en la FIGC ni representar el club en el ámbito federal, independientemente de la relación de trabajo, con eventual extensión en ámbito FIFA y UEFA» durante 30 meses. Esto significa que no podrá acudir ni participar en reuniones con agentes o jugadores y acceder a recintos de juego durante los encuentros.

Esta sanción supone un claro ejemplo de lo que podría hacer el máximo organismo del fútbol mundial con el Barcelona por el ‘caso Negreira’. Por el momento, sólo ha sido la UEFA quien ha decidido abrir una investigación a nivel internacional sobre este escándalo, mientras que la FIFA aún no ha movido ficha. No obstante, el organismo dirigido por Infantino tiene el poder para llevar a cabo sanciones que hayan cometido infracciones como ya hizo la propia Juventus y que ha visto efectiva las sanciones esta misma temporada.

«Derecho a sancionar»

Por ello, la FIFA manda un serio aviso al Barcelona de lo que realmente puede hacer sobre este asunto, reservándose de esta manera el derecho a «a investigar, procesar y sancionar las infracciones graves que recaigan en el ámbito de aplicación de este código y en la jurisdicción de las confederaciones, federaciones u otras organizaciones deportivas si lo consideran adecuado en un caso determinado, en particular si la confederación, federación u organización deportiva no procesa una infracción grave en un plazo de tres meses desde el momento en que la infracción le conste a la Comisión Disciplinaria».