La UEFA y la FIFA se plantean echar al Barça un año de las competiciones europeas

Eduardo Inda visitó el plató de El Chiringuito de Jugones y desveló en exclusiva una última hora acerca del ‘caso Negreira’. El director de OKDIARIO aseguró ni UEFA ni FIFA se van a quedar de brazos cruzados con el escándalo arbitral que azote al fútbol español en las últimas semanas y que tomarán medidas.

«Los máximos organismos del fútbol, la UEFA y la FIFA, están pensando en meter una sanción al Fútbol Club Barcelona. No sé si habría sanción económica, pero iría aparejada a la deportiva, que es de la que yo hablo. La UEFA y la FIFA estarían pensando en mirar al futuro, no al pasado. Al futuro cercano, sí. Una sanción menos amplia de lo que pensaba, pero impactante, ejemplar y ejemplarizante. Están sopesando la posibilidad de expulsar al Barcelona de las competiciones europeas una temporada», aseguró el periodista.

Además, Inda quiso dejar claro que se aplicará mano dura por más motivos que el propio Negreira. «En este debate no es ajeno el asunto de la Superliga. Algo tiene que ver, pero esto último es más olfato que información. Al otro superviviente y leal de la Superliga que es la Juventus le han metido una sanción ejemplar. Económicamente esta sanción al Barcelona sería terrible. Si el Barça ganase la Champions serían unos 80 millones, es un dineral, es una salvajada y el Barça no va sobrado de dinero precisamente», añadió.

El director de OKDIARIO también apuntó el daño reputacional que este caso estaría causando al fútbol español. «Hay mucha preocupación en la RFEF porque ya se empieza a vislumbrar que el Negreirazo le puede perjudicar a España para albergar el Mundial de 2030», apuntó.

La conclusión para Inda es clara en este asunto. «La justicia deportiva siempre ha ido por libre y no creo que esta vez sea la excepción. El Barça se está moviendo para intentar frenar este golpe que se va a producir, pero esto no va a quedar impune a efectos deportivos. La Liga no se atreve porque podría suponer un conflicto casi político-territorial, pero la UEFA y la FIFA van por libre. Si dejas que un equipo se vaya de rositas después de comprar al jefe de los árbitros, entonces mal vamos», zanjó.

Desde hace dos semanas el ‘caso Negreira’ está sacudiendo al fútbol español. El modus operandi del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros o los pagos del Barcelona han salido a la luz y hacen correr serio peligro al club azulgrana. Además, las declaraciones en exclusiva de la ex mujer de Negreira a OKDIARIO también dejan bastantes cosas claras en este escándalo de presuntos favores arbitrales.