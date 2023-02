La ex mujer de Negreira: «Le decía a mi hijo que acompañase al árbitro al hotel y que luego iba él a comer»

El caso Negreira, que implica al F. C. Barcelona en el escándalo de los pagos de hasta siete millones de euros al que durante 24 años fue número 2 del colectivo arbitral, José María Enríquez Negreira, va más allá de años de facturas abonadas por el club blaugrana. La que fue su mujer durante décadas, María Luisa Romero, asegura a OKDIARIO en exclusiva que su hijo tan sólo cumplía «órdenes de su padre». Negreira le hacía ese encargo en términos muy concretos: «Oye, que viene fulanito de tal y cuál, acompáñalo al hotel, que luego voy yo y comemos». Algo que abre nuevas incógnitas y que sitúa físicamente al vicepresidente de los árbitros junto a colegiados en los prolegómenos de partidos del Barça como local, para posteriormente asistir al palco de autoridades y desde allí elaborar sus informes para el CTA.

Según han denunciado los árbitros y se ha podido comprobar con documentos audiovisuales, el hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero, recogía y acompañaba a algunos árbitros del hotel al Camp Nou en las citas importantes.

Eran, asegura la ex mujer de Negreira, acompañamientos puntuales y siempre por orden del directivo arbitral. «Algún sábado o domingo, si podía», el hijo de Negreira se ponía al servicio de su padre y acudía a recoger a algún trío arbitral que pitaba ese fin de semana al Barça en el Camp Nou. Los colegiados no eran ajenos al joven Javier, quien fue el encargado de darles seminarios grupales durante siete temporadas en Santander.

Esas órdenes, que su ex esposa vivió de primera mano, eran muy explícitas. Se basaban en ir a buscar y a acompañar a ciertos miembros del colectivo arbitral a los hoteles donde se hospedaban, e incluso llevarlos luego hasta las instalaciones del club azulgrana, donde paseaba sin necesidad de ningún tipo de credencial.

«Comemos»

La tarea del hijo de Negreira era simplemente acompañarles, hacer de chófer y un poco de psicólogo, porque las cuestiones más sensibles las trataba el padre. Y en persona, ya que en ocasiones hacía incluso acto de presencia en los hoteles de los árbitros. Según su ex mujer, Negreira le decía su hijo que él iría más tarde hasta el hotel «y desayunamos o comemos».

La revelación no es poca cosa, ya que implicaría que Negreira mantuvo encuentros, y hasta almuerzos, con el colectivo arbitral designado para pitar al Barça en las horas previas al partido para ‘preparar’ los encuentros más complicados.

Hay pruebas audiovisuales de esas tareas de acompañamiento a árbitros que realizaba el hijo de Negreira. Por ejemplo, el vídeo del duelo entre el Barça y el Atlético de Madrid de la temporada 2015 que desveló Josep Pedrerol en Jugones.

🚨📹IMAGEN EXCLUSIVA #JUGONES📹🚨 👀El hijo de Negreira acompañando a los árbitros en el Camp Nou. #JUGONES pic.twitter.com/K4xCHF0m5V — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 20, 2023

Enríquez acompañó a José Luis González González en los aledaños del estadio blaugrana antes de que se disputase el duelo que medía a los últimos dos campeones de Liga. En el camino al campo se observa al propio coach por detrás del coordinador de la zona de banquillos del Barça en aquel momento, Francesc Satorra, y, junt0 a ellos, González González seguido de su equipo arbitral, según esas imágenes. El de Ponferrada es un árbitro que ya no está en activo, pero sigue dirigiendo partidos de Primera División desde el VAR.

El hijo

Cabe recordar que el propio hijo mantenía una amistad con ciertos árbitros que le contrataban para sus sesiones personales de coaching, en las que les daba claves para evitar la presión excesiva de los encuentros. Una tarea que también realizó durante algunos años en las concentraciones de pretemporada de los colegiados que se celebraban en Santander.

Ahora, desde el Comité Técnico de Árbitros se ha emitido a todos los colegiados una circular para conocer quiénes han tenido relación con Enríquez Romero -o su padre-, en qué términos y durante cuánto tiempo. Además, se les ha ordenado que rompan cualquier tipo de relación que tengan actualmente con los Negreira.

Javier Enríquez, también está señalado por los pagos del F.C. Barcelona a la empresa de su padre en la que su nombre también figuraba en el registro mercantil. Del hijo, la ex mujer de Negreira advierte que «tan sólo cumplía órdenes de su padre». Ahora, «como se dice, mi hijo está pagando los pecados del padre», defiende.

Sin embargo, la ex mujer tiene poca confianza en que Negreira, quien además sufre de alzheimer según su defensa legal, explique en qué consistió toda la trama: «Ha estado toda la vida sin cantar… ¿Y va a cantar ahora?».

El dinero

La que fuese esposa durante décadas de Enríquez Negreira, que ha accedido a hablar con OKDIARIO sobre los detalles que rodean al que ya se ha convertido en el mayor escándalo del fútbol español, asegura que tampoco percibió en ningún momento esas enormes cantidades de dinero que supuestamente entraban en la familia. A razón de cerca de 200.000 euros en los primeros años, que aumentaron por encima del medio millón de euros anual a partir de 2008.

«Si recibió esas cantidades, a casa no llegaron», asegura sobre esos pagos acreditados del Barça a su marido, que ella vivió en su primera época hasta que el matrimonio se rompió. Eso sí, admite que el ex número dos de los árbitros sí pasó por épocas boyantes en lo económico: «Cuando ha tenido dinero, se lo ha aspirado. Ha sido derrochador, pero también ha sido de ayudar mucho. Se tenía que haber ayudado a sí mismo».

Según explica, Negreira siempre fue muy opaco con sus actividades en su época de directivo del colectivo arbitral. «Nunca me llegó a decir nada de lo que hacía, vivía libremente sin dar explicaciones a nadie», asegura.

Las amenazas

Sobre las amenazas de Negreira al Barça, desde el club insisten en una idea: esos burofaxes contenían palabras vacías, chantajes que no tenían respaldo de ningún dato que comprometiese la honorabilidad o la buena imagen de la entidad. Que no se cedió al presunto chantaje y que el ex vicepresidente del CTA se dio por vencido.

Sin embargo, en el entorno del propio Negreira, conociéndole en las distancias cortas, no contemplan esa versión como factible. Así lo entiende la que fuese su esposa durante décadas: «Si no tuviese un as en la manga, no manda un burofax amenazando», asegura en exclusiva para OKDIARIO.

Así lo advierte María Luisa Romero, que conociendo a quien compartió vida marital durante décadas, no duda de que Negreira tenía algún tipo de información para respaldar esas amenazas. No iba de farol, entiende, al enviar esas comunicaciones tan explícitas.