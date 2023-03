La FIA la tiene tomada con Alonso: no fue el único piloto que colocó mal el coche en la salida

El Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 estuvo marcado por la polémica y con Fernando Alonso como principal perjudicado. El piloto asturiano se colocó mal en el cajón de salida pisando la línea izquierda, lo que le obligó a sufrir una sanción de cinco segundos en el momento que entró a boxes. Aunque lo curioso es que no fue el único que cometió esa ‘ilegalidad’ de estar mal colocado antes de que el semáforo se pusiera en verde, pero sí el único que fue sancionado.

Las imágenes on board de los pilotos, así como las de televisión mostraban que Fernando Alonso estaba ligeramente movido en el cajón de salida, pisando la línea que delimita la posición, al igual que también se podía ver como más atrás de la parrilla tanto Tsunoda, como Bottas, como Sargeant estaban en las mismas que el asturiano. No obstante, la FIA sólo consideró oportuno sancionar al piloto de Aston Martin, mientras que los otros tres pilotos quedaron impunes ante la Federación Internacional.

Pero eso no quedó ahí, ya que después de la carrera y con la ceremonia de premios finalizada, el champán descorchado y Fernando Alonso con su podio número 100 de su carrera deportiva, la FIA creyó oportuno arrebatarle esa tercera posición al asignarle otra nueva sanción de 10 segundos al final de la carrera. Pese a ello, al bicampeón del mundo no le daba más importancia tras conocerse la noticia: «Me da igual. Si me lo quitan antes de subirme me hubiese dolido un poco más, pero después de la celebración… Me da igual».

Y es que, según los comisarios de la carrera, un mecánico de Aston Martin tocó ligeramente el monoplaza de Alonso con el gato antes de cumplirse los cinco segundos de sanción mientras este se encontraba parado en boxes. Pero la escudería británica reclamó esta nueva sanción de 10 segundos que le arrebataba el podio y la FIA finalmente acabó dándoles la razón.