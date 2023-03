Aston Martin presentó hasta siete evidencias para salvar el podio de Alonso en Arabia Saudí

Fernando Alonso logró su podio número 100 en el Gran Premio de Arabia Saudí pese a vivir un auténtico quebradero de cabeza durante y tras la carrera. El asturiano se colocó mal en la salida, lo que le obligó a sufrir una sanción de cinco segundos durante el pit stop, pero aun así, dio un nuevo recital de pilotaje y acompañó a Verstappen y Checo en el podio. No obstante, la FIA le sancionó después de la carrera con otros 10 segundos porque uno de sus mecánicos «tocó» el monoplaza durante la sanción. Esto hizo que Aston Martin presentara «siete evidencias» para defenderse de esta injusticia.

«En añadido a la Petición de Revisión, a los comisarios se le mostraron evidencias de vídeo de siete diferentes casos en los que los coches fueron tocados por los gatos en una acción penalizada similar a la que se ha impuesto al número 14 y en esos casos no fueron sancionados», citaba el comunicado de la FIA para anunciar que Aston Martin había ganado la batalla a los comisarios.

Y es que con estos 10 segundos de sanción, y tras haber disfrutado de la ceremonia de premios, el trofeo se lo quitaban de las manos (literalmente hablando) y se lo daban a un Russell, que se mostraba realmente satisfecho en redes sociales con la copa previamente levantada por Fernando Alonso. Pero ahí fue cuando Aston Martin vio oportuno reclamar dicha decisión de los comisarios de la FIA y que finalmente acabó por darles la razón.

Y Fernando Alonso no se mordió la lengua ante los medios de comunicación declarando que la FIA no había «quedado muy bien»: «Estamos ahora viendo, porque al parecer el equipo no está de acuerdo. No ve la penalización. A ver lo que pasa al final pero que me quiten lo bailao. He disfrutado el podio y la FIA no ha quedado muy bien porque han tenido una hora para dar la penalización y lo han hecho todo mal».